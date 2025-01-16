МЧС И ОСВОД усилили рейдовые мероприятия вблизи водоёмов

Спасатели усилили рейдовые мероприятия возле водоемов. Под особым контролем – дети и рыбаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОСВОД совместно с МЧС ежедневно патрулируют реки и озера. Специалисты напоминают, что нельзя выходить на лед, толщина которого менее 7 сантиметров. Обязательно нужно надеть спасательный жилет, желательно при себе иметь веревку. Прочность льда можно определить по цвету: голубой – более надежный, матово-белый или с желтоватым оттенком – менее устойчивый.

Олег Довгадилин, председатель Березинской районной организации ОСВОД: Если вышел на лед и провалился, то первым делом нужно расставить руки, чтобы глубоко не провалиться, сбросить вещи какие на тебе есть. Если удержался на плаву, то меньше одежды промокло. Плавучесть сохраняется – и сразу пытаться вылезть из полыньи.

Иван Мазаник, начальник Березинского РОЧС:

Ежедневно проводится с сотрудниками ОСВОД и другими заинтересованными рейды по водоемам. К сожалению, даже в текущем году были выявлены факты нахождения людей на ледовом покрытии, которое не соответствовало нормам.

С начала года в Минской области трагичных случаев на водоемах не зафиксировано. В Смолевичском районе работники МЧС спасли тонувшего.