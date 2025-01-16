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До 20 января бюллетени поступят на все участки для голосования

16 января 2025 07:36
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Событие, которое определит судьбу Беларуси. Страна готовится к проведению выборов Президента. Менее чем через неделю начнется досрочное голосование. 26 января – основной день. Мы продолжаем следить за всеми этапами электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

До 20 января бюллетени поступят на все участки для голосования-2

Один из самых ответственных этапов – доставка бюллетеней. Бланки уже передают избирательным комиссиям. Их изготовили в Белорусском Доме печати. Напомним, в стране образовано 5 325 участков голосования и бюллетени на каждом из них появятся до 20 января. По установленным правилам, два члена участковой избирательной комиссии должны проставить подписи на оборотной стороне бюллетеня. В случае их отсутствия при подсчете бюллетень будет признаваться недействительным.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы # Выборы

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