До 20 января бюллетени поступят на все участки для голосования

Событие, которое определит судьбу Беларуси. Страна готовится к проведению выборов Президента. Менее чем через неделю начнется досрочное голосование. 26 января – основной день. Мы продолжаем следить за всеми этапами электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых ответственных этапов – доставка бюллетеней. Бланки уже передают избирательным комиссиям. Их изготовили в Белорусском Доме печати. Напомним, в стране образовано 5 325 участков голосования и бюллетени на каждом из них появятся до 20 января. По установленным правилам, два члена участковой избирательной комиссии должны проставить подписи на оборотной стороне бюллетеня. В случае их отсутствия при подсчете бюллетень будет признаваться недействительным.