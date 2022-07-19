Как вести себя в лесу, если заблудился – рассказал спасатель

О чем просят спасатели и что делать, когда забыл школьные советы об ориентировании по росту мха на деревьях, выясняла Анна Корольчук.

Новости Беларуси. Ягодно-грибной сезон в Беларуси, а это значит, что в новостных сводках опять появляются сообщения о заблудившихся в лесу людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гомельской области в 2022 году потерялись 24 человека, в том числе 2 ребенка.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:

В очередной раз хотелось бы напомнить про то, что, когда посещают лес, необходимо предварительно изучить карту местности, сообщить своим родным и близким, куда собираемся идти. В обязательном порядке должен быть с собой либо смартфон, либо заряженный телефон.

Если позвонить человеку нет возможности и обычные поиски спустя сутки не увенчались успехом, в леса отправляется специально укомплектованный отряд с квадрокоптером. Заблудившихся просят не паниковать и следовать простым правилам.