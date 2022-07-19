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Как вести себя в лесу, если заблудился – рассказал спасатель

19 июля 2022 18:35
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Новости Беларуси. Ягодно-грибной сезон в Беларуси, а это значит, что в новостных сводках опять появляются сообщения о заблудившихся в лесу людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гомельской области в 2022 году потерялись 24 человека, в том числе 2 ребенка.  

О чем просят спасатели и что делать, когда забыл школьные советы об ориентировании по росту мха на деревьях, выясняла Анна Корольчук.  

Как вести себя в лесу, если заблудился – рассказал спасатель-1

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС:  
В очередной раз хотелось бы напомнить про то, что, когда посещают лес, необходимо предварительно изучить карту местности, сообщить своим родным и близким, куда собираемся идти. В обязательном порядке должен быть с собой либо смартфон, либо заряженный телефон.  

Если позвонить человеку нет возможности и обычные поиски спустя сутки не увенчались успехом, в леса отправляется специально укомплектованный отряд с квадрокоптером. Заблудившихся просят не паниковать и следовать простым правилам.  

Как вести себя в лесу, если заблудился – рассказал спасатель-4

Анна Корольчук, корреспондент:  
Спасатели советуют все время двигаться в одном направлении, ориентируясь по солнцу. Выбирая дорогу, ищите протоптанные тропинки. Еще один хороший линейный ориентир – это лесная просека или линии электропередачи. Следуя вдоль них, вы рано или поздно выйдете на шум машин или лай собак.  

Как вести себя в лесу, если заблудился – рассказал спасатель-7

Чтобы облегчить спасателям поиски для похода в лес, выбирайте яркую куртку и головной убор, а не любимый грибниками камуфляж. По мере продвижения в чаще оставляйте за собой различимый след – к примеру, в виде обломанных веток. МЧС также рекомендует установить на смартфон свое приложение «Помощь рядом» – нажмите в нем кнопку 112, и специалисты быстро смогут отследить вашу геолокацию и выехать навстречу.  

Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасенных из леса людей.  

# Спасение # общество # Анна Корольчук # Сергей Дичковский # Фотофакт

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