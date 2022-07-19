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Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасённых из леса людей

19 июля 2022 18:38
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Новости Беларуси. Ягодно-грибной сезон в Беларуси, а это значит, что в новостных сводках опять появляются сообщения о заблудившихся в лесу людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гомельской области в 2022 году потерялись 24 человека, в том числе 2 ребенка.  

О чем просят спасатели и что делать, когда забыл школьные советы об ориентировании по росту мха на деревьях, выясняла Анна Корольчук.  

Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасённых из леса людей-1

Стоим на гомельской трассе. Где-то он заблудился. Выясняли, но он говорит: я сам не понимаю, куда я иду. Тут же время – солнце садится, и он никак не выйдет.  

Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасённых из леса людей-4

На этот вызов прошлой ночью отправились спасатели, милиция и работники местного лесничества. Через час в массиве возле деревни Малые Автюки поисковая группа нашла 78-летнего пенсионера, которого после осмотра госпитализировали в больницу.  

Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасённых из леса людей-7

Впрочем, в похожие ситуации попадают не только пожилые люди. Месяц назад гомельчанин Виталий, услышав от соседа о первых грибах, решил съездить в лес на разведку. Самостоятельно найти машину не смог даже с навигатором.  

Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасённых из леса людей-10

Виталий, житель Гомеля:  
Смотрю, уже вечереть начинало. Солнышко уже садиться стало. Пошел к машине, выхожу – машины нет, не понял. Вернулся обратно, попытался обратно вернуться. По сторонам, по сторонам – понимаю, что уже заблудился. Начал ходить, блуждать. Так я и не понял, где я, что. Смотрю, навигатор пытался открывать – Сеть плохая, вывела меня куда-то. Непонятно куда. Вовремя понял, что надо позвонить. Набрал 101.  

Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасённых из леса людей-13

Пока хватало заряда батареи, мужчина позвонил спасателям и по их совету остался на месте в ожидании помощи. Вскоре услышал служебную сирену. С начала года в лесах Гомельской области потерялось 24 человека, в том числе 2 ребенка. Большинство из них удалось найти именно благодаря мобильным телефонам. За пропавшим выезжает машина со спасателями и громкоговорителем, который слышно на расстоянии километра. С грибником поддерживают связь до тех пор, пока он сам не услышит сигнал.  

Как вести себя в лесу, если заблудился – рассказал спасатель.  

# Происшествия в лесу # общество # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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