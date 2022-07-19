Сеть плохая, заблудился даже с навигатором. Рассказываем истории спасённых из леса людей

Новости Беларуси. Ягодно-грибной сезон в Беларуси, а это значит, что в новостных сводках опять появляются сообщения о заблудившихся в лесу людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гомельской области в 2022 году потерялись 24 человека, в том числе 2 ребенка. О чем просят спасатели и что делать, когда забыл школьные советы об ориентировании по росту мха на деревьях, выясняла Анна Корольчук.

Стоим на гомельской трассе. Где-то он заблудился. Выясняли, но он говорит: я сам не понимаю, куда я иду. Тут же время – солнце садится, и он никак не выйдет.

На этот вызов прошлой ночью отправились спасатели, милиция и работники местного лесничества. Через час в массиве возле деревни Малые Автюки поисковая группа нашла 78-летнего пенсионера, которого после осмотра госпитализировали в больницу.

Впрочем, в похожие ситуации попадают не только пожилые люди. Месяц назад гомельчанин Виталий, услышав от соседа о первых грибах, решил съездить в лес на разведку. Самостоятельно найти машину не смог даже с навигатором.

Виталий, житель Гомеля:

Смотрю, уже вечереть начинало. Солнышко уже садиться стало. Пошел к машине, выхожу – машины нет, не понял. Вернулся обратно, попытался обратно вернуться. По сторонам, по сторонам – понимаю, что уже заблудился. Начал ходить, блуждать. Так я и не понял, где я, что. Смотрю, навигатор пытался открывать – Сеть плохая, вывела меня куда-то. Непонятно куда. Вовремя понял, что надо позвонить. Набрал 101.