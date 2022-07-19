«Нестабильная ситуация складывается вокруг Республики». Андрейченко о мировых и социальных проблемах

Большинство проблем, с которыми обращаются люди, – частного характера. 19 июля в Глубоком 9 человек выслушал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. В основном вопросы касались сферы ЖКХ – благоустройство дворов, капремонт жилья, уборка улиц. Обращались граждане и с жилищными проблемами. Было место и инициативам – поступили предложения по льготам для многодетных семей.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самая главная задача сегодня, наряду с решением социальных проблем, которые есть, – это уборка урожая. Чтобы провести эту уборку в оптимальные сроки, без потерь. Мы видим, какая нестабильная ситуация складывается вокруг Республики Беларусь. Видим проблемы, которые в мире, с обеспечением продовольствия. Поэтому надо все свое внимание, в первую очередь, переориентировать на эти производственные дела. И параллельно, если там будет все хорошо решаться, тогда можно решать и социальные вопросы.