Как вести себя при встрече с дикими животными в лесу? Напоминаем правила безопасности

Если вы отправляетесь в лес, то будьте готовы к встрече с его обитателями. Как побывать в гостях и не навредить хозяевам и себе? Об этом и не только поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Леонид Исаченко, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Юрий Царев, ведущий:
Что делать, если наткнулся в лесу на больное животное, нуждающееся в помощи?
Леонид Исаченко, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
В первую очередь, наши граждане должны понимать, что защитить нужно себя. Никогда не знаешь, какое это животное, что с ним может быть. На сегодняшний день у нас достаточно хорошо урегулированы эти вопросы. Есть постановление № 237 Совета Министров, в котором прописан порядок взаимодействия граждан и государственных органов.
Там указано, что в случае обнаружения дикого животного, которое находится в бедственном положении, то есть травмированное или с какими-то отклонениями, в том числе, граждане должны обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган. При местном исполнительном и распорядительном органе создана специальная комиссия, которая регулирует и решает данные вопросы.
Подробности в видео.