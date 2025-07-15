Как вести себя при встрече с дикими животными в лесу? Напоминаем правила безопасности

Если вы отправляетесь в лес, то будьте готовы к встрече с его обитателями. Как побывать в гостях и не навредить хозяевам и себе? Об этом и не только поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Леонид Исаченко, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:

Что делать, если наткнулся в лесу на больное животное, нуждающееся в помощи?