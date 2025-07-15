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Как вести себя при встрече с дикими животными в лесу? Напоминаем правила безопасности

15 июля 2025 08:24
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Если вы отправляетесь в лес, то будьте готовы к встрече с его обитателями. Как побывать в гостях и не навредить хозяевам и себе? Об этом и не только поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Леонид Исаченко, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
Что делать, если наткнулся в лесу на больное животное, нуждающееся в помощи?

Как вести себя при встрече с дикими животными в лесу? Напоминаем правила безопасности-2

Леонид Исаченко, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
В первую очередь, наши граждане должны понимать, что защитить нужно себя. Никогда не знаешь, какое это животное, что с ним может быть. На сегодняшний день у нас достаточно хорошо урегулированы эти вопросы. Есть постановление № 237 Совета Министров, в котором прописан порядок взаимодействия граждан и государственных органов.

Там указано, что в случае обнаружения дикого животного, которое находится в бедственном положении, то есть травмированное или с какими-то отклонениями, в том числе, граждане должны обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган. При местном исполнительном и распорядительном органе создана специальная комиссия, которая регулирует и решает данные вопросы.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # Животные # Человек и животные # Дикие животные

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