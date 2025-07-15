Через историю и культуру: в Минске подвели итоги смотра-конкурса военно-патриотических объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие к 80-летию Великой Победы объединило более 120 человек. В числе финалистов юноши и девушки, которые достойно показали свои спортивные, научные и творческие способности.

Лидия Жур, заместитель директора Республиканского центра экологии и краеведения: Общеизвестно, что в нашей стране очень большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Именно поэтому у нас созданы при учреждениях среднего, дополнительного образования и даже при воинских частях объединения по интересам. Они бывают поисковой направленности и бывают военно-патриотической направленности. Должен быть какой-то выход у детей от этой работы. И этим выходом является вот этот смотр – то, где они могут показать результаты своей работы.

Иван Буевич, член поискового отряда «Громовцы»:

На подобных мероприятиях я бываю не в первый раз, в частности я в прошлом году был на областном слете поисковых объединений. Мне никогда не переставали нравиться такие мероприятия. Потому что я понимаю, что они очень важны, потому что на них ты можешь презентовать не только свой отряд, но и поделиться своими идеями и посмотреть на идеи других отрядов.

Призеры получили дипломы и путевки в оздоровительный лагерь «Зубренок». Заключительным аккордом стала экскурсия с посещением храма-памятника Всех Святых.