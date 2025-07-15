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Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2025-м? Ответили в МАРТ

15 июля 2025 07:41
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Всего полтора месяца остается до нового учебного года, значит, по всей стране начинается сезон школьного шопинга. От тетради и портфеля до галстука и спортивного костюма. О том, как в этом году проходят школьные базары, прямо сейчас узнаем у нашей гостьи.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. 

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2025-м? Ответили в МАРТ-2

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Если мы будем брать обычный школьный набор, то есть деловой набор школьника, это одежда, то где-то, если мы берем младшие классы – от 240 рублей, у старших классов – это до 500 рублей. То есть это если деловая форма.

А если мы берем полный комплект школьника, то это и канцелярские товары, и школьные принадлежности, и обувь. Но это где-то будет для младших классов от 330 рублей до 1100. Для старших классов чуть подороже от 400 рублей до 1300 рублей.

Подробности в видео.

# Торговля # Торговля в Беларуси

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