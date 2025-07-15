В Бресте встретили участников международного автопробега «Дороги славы – наша история»

«Дороги славы – наша история»: в Бресте встретили участников международного автопробега. Этому патриотическому движению уже 10 лет. Каждый июль, неравнодушные к истории своего народа, молодые люди отправляются по местам воинской славы и городам-героям Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 дней и 8 точек на карте – маршрут нынешнего автопробега. Стартовал он в Ростове-на-Дону. Активисты уже побывали в городах-героях Туле и Смоленске, приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Союзного государства в Витебске. Обязательный пункт для посещения – Брестская крепость-герой – место мужества и героизма.

Александра Волчинская, студентка Ростовского государственного университета путей сообщения (Россия): Находиться здесь больно, вспоминая, сколько людей погибло за мирное небо над головой, чтобы у нас все было хорошо и мы жили. Меня покрывают мурашки и хочется плакать. Здесь очень тяжело находиться, но это важно. Здесь нужно возлагать цветы, помнить.

Ася Компаниец, руководитель штаба Ростовского регионального патриотического общественного движения «Дороги славы – наша история» (Россия):

Десятый автопробег «Дороги славы – наша история» – это значимое событие для молодых людей, которые, проехав часть России, Беларусь, посещают святые для каждого нас места. Брестская крепость – это символ стойкости, символ мужества, символ непоколебимости огромного советского народа.

Патриотическая акция – инициатива молодежи. И если раньше говорили исключительно о победах Красной армии, то сегодня в маршруте – места геноцида мирного населения немецкими оккупантами, чтобы иметь полное представление о преступлениях фашистов и их пособников. Участники ведут исторический дневник. Видеоматериалы позже покажут школьникам во время уроков мужества.