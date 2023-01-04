Как верующим подготовиться к встрече Нового года и Рождества? Узнали у протоиерея

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с настоятелем храма в честь иконы «Неупиваемая Чаша» в Минске. Поговорили о том, как провести праздники с пользой для тела и души. Как верующим подготовиться к Новому году? Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Мы находимся в преддверии праздников Нового года и Рождества. Как человеку, внимательному к своей духовной жизни, правильно к ним подготовиться?

Протоиерей Дионисий Пясецкий, руководитель Координационного центра БПЦ по противодействию алкоголизму и наркомании:

Любой праздник – это особое напряжение, может, и радостное напряжение. И тут вопрос, как мы проводим эти праздники. У нас близится день окончания года и начала следующего, День Рождества Христова. Уже здесь для христианина есть работа подумать, как мы будем их проводить. Конечно, если человек воцерковленный или на пути к воцерковлению, то для него, наверное, уже есть задача, что и тот, и тот день мы должны как-то переживать. Мы не можем 1 января просто спать, потому что мы прожили год, что-то совершали, нельзя его просто забыть. Здесь нужно тоже провести отчет о своей жизни. 1 января – это повод к нашему отчету, который мы приносим Богу и себе, как мы жили. Но близится праздник Рождества Христова, это великое событие, здесь у нас тоже должно быть равновесие, приоритет ценностей. К празднику Рождества мы должны подготовиться с благодарением Богу, и эта благодарность – это очень важное состояние человека, это состояние ежедневное. С благодарностью встаем утром, с благодарностью ложимся спать, во всех приходах в конце года и в начале следующего совершают благодарственные молебны. Как говорят, новая радость, все желают какого-то счастья, здоровья, забывая о том, что кто источник счастья. Кто источник радости? Это Господь Бог, поэтому его прежде всего мы должны благодарить. Поэтому и у нас в приходе, и в других будут эти благодарственные службы, где мы с замиранием сердца благодарим Господа, за то, что мы видим, слышим, дышим. За то, что мы имеем возможность радоваться с нашими близкими, вместе совершать в приходе богослужения. Смотреть и делиться этими радостями. Совершать дела добра – тоже благодарение Бога, потому что человек – немощное создание, даже доброе дело с помощью Божьей мы совершаем. Это удивительно. Каков духовный смысл иконы «Неупиваемая Чаша»? Олег Лепешенков:

Как ваше служение связано с этой иконой? Протоиерей Дионисий Пясецкий:

Действительно, служение наше непростое, ответственное. Поскольку эта проблема зависимости касается всех слоев населения, прежде всего молодых людей. И мы говорим зависимость, зависимость человека от вещества, меняющего сознание, но для христианина самое важное понимать, что зависимостей много, они разнообразные, но прежде всего мы должны стремиться избавиться от всех этих зависимостей, чтобы сохранилась у нас одна добрая зависимость от нашего Бога. Для нас это источник радости, источник вдохновения. Здесь мы говорим зависимость от Бога, но это даже больше не зависимость, а наше соединение с Христом, когда Творец и творение всегда вместе. Творение благодарит своего Творца за то, что мы видим, слышим, дышим. Все, что мы получаем, это все от Господа Бога нашего. Поэтому ему слава. Почему на записках в храме нужно записывать только православных крещеных христиан – подробности здесь. Олег Лепешенков:

А каков духовный смысл этой иконы?

Протоиерей Дионисий Пясецкий:

Часто говорят, обращаясь к иконе, нам самое главное, чтобы человек не употреблял то или иное вещество (алкоголь, наркотики), чтобы он не был зависимый. Мы более глубоко воспринимаем трезвость, это неупотребление алкоголя, это больше даже перетекает в духовное понятие трезвомыслия. Христианин – это воин Христов. Как Достоевский в «Братьях Карамазовых» говорил, что между Богом и Дьяволом постоянно идет война. И поле этого сражения – это сердца людей. И если в сердце идет сражение за душу человека, то очень важно находиться не просто в трезвости, а постоянно в трезвомыслии, чтобы видеть все, что у тебя происходит. Какие традиции празднования Нового года есть у прихода? Олег Лепешенков:

В вашем приходе есть свои традиции празднования Нового года. Иногда приезжают из других храмов. Какие это традиции? Протоиерей Дионисий Пясецкий:

Каждый год в приходе Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» свершается крестный ход трезвости. Что это такое и в чем его отличие от других крестных ходов? Этот крестный ход совершается 1 января. А 1 января еще застолья, семейные мероприятия, хотя мы приглашаем целые семьи на наш крестный ход. Но он в трезвости. Почему именно 1 января? Можно было бы 2, 10 января, но 1 января, потому что если брать алкогольную зависимость, то это особый пик употребления алкогольных напитков. Человек, порой, даже не по своей воле это совершает. И здесь мы показываем, что можно проводить трезво, почему нет. Это нормально. Первые крестные ходы я спрашивал, почему вы приехали? Что вас подвигло? Говорили, что просто хотелось посмотреть: будут тут люди или нет. Когда увидели, что тут такое количество людей молодых, мужчины, женщины с радостью встречают Новый год в молитве с благодарением, идут крестным ходом. Мы за трезвость, здоровый образ жизни. Слава Богу, что в нашем государстве проходят разные спортивные мероприятия. 1 января как раз пробег трезвости. Радостно, что идет посыл нашему подрастающему поколению, что это нормально, когда истинная радость, источник радости – это Господь Бог. Возможно ли вообще в состоянии алкогольного опьянения обратиться к Богу в молитве и получить эту радость? Это виртуальная радость, это иллюзия радости, что вроде как тебе радостно. Но истинная радость тогда, когда совесть твоя радуется, не обличает тебя потом, не укоряет, что ты чего-то не помнишь. А радость, что ты совершаешь кому-то доброе дело, что ты проявил внимание к своим близким. Олег Лепешенков:

Поздравьте наших зрителей с Новым годом и наступающим Рождеством.