Резкое похолодание в Беларуси. В рождественскую ночь ожидается до -23

Новости Беларуси. После аномально теплого начала года в Беларуси синоптики обещают резкое похолодание. Воздушные потоки меняют направление на северо-западное и несут осадки и морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рождественскую ночь местами при пояснениях ожидается до -23 °С. Уже завтра, 5 января, активный циклон с юга Швеции принесет сильный снег, гололед и до -8 °С. Морозная погода будет преобладать на всей территории страны до конца первой декады января, и только по юго-западу днем столбик термометра может подняться до плюсовой отметки.