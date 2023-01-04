Почему на записках в храме нужно записывать только православных крещёных христиан?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Приходя в храм, мы ставим свечи и подаем записки. И во время этого действия у многих возникает вопрос: а какую же записку лучше подать, и что значат те слова, которые написаны на записках?

О здравии, о покаянии, литургии, проскомидии, молебен. В чем смысл такого поминовения? Мы должны понимать, что церковь молится и о всем мире, и о своих чадах. Это два разных полюса молитвы церкви. И то богослужение, которое составляет сердцевину всякой христианской молитвы, литургии, это дело сугубо церкви. Когда мы вспоминаем прежде всего всех наших близких, родных, крещенных православных христиан. И также тех, кто уже перешел к Богу в его вечное небесное царство. На этом богослужении не принято поминать тех, кто не являлся или не является действительным членом Православной церкви. В этом нет никакой гордости, никакого превозношения.

Когда я рассказываю об этом своим прихожанам, я зачастую привожу такой пример: смотрите, у нас есть разные праздники. Есть праздники, которые мы празднуем вместе с нашими коллегами по работе, с нашими друзьями, соседями. Но есть некие торжества сугубо личные, сугубо семейные, куда будет совершенно неуместно приглашать коллег по работе или других знакомых. Как верующим подготовиться к встрече Нового года и Рождества. Узнали у протоиерея – подробности здесь.

Так вот таким сугубо семейным, сугубо внутрицерковным поминовением является литургия. На ней имена могут быть помянуты как на проскомидии, когда верующие подают записки, чтобы священник во время их чтения внимал частицей святых просфор, затем полагал их на дискос. А также на литургию, когда на сугубое Ектение вслух поминаются имена тех, о ком сугубо, то есть особенно, необходима сегодняшняя молитва. Такими людьми могут быть, к примеру, путешествующие, болящие, женщины, которым надлежит стать матерями, и так далее.