«Оливье мы уже достаточно раз ели». Почему в Минске люди 1 января выходят на пробег трезвости?

Новости Беларуси. В Минске 1 января прошел уже традиционный пробег трезвости. Его участники вышли на дистанцию длинной в 3 или 6 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И скорость для большинства участников не важна. Главное с пользой и удовольствием провести первый день Нового года. Кстати, особых требований организаторы к форме участников не предъявляли, но некоторые из них примерили на себя праздничные образы. В итоге на дистанции были и Дед Мороз, и Снегурочка. Не обошлось без и кролика – символа 2023-го по восточному календарю.

Мне захотелось именно в образе 2023-го прийти, потому что он такой милый, плюшевый, но, как я говорю, главное, чтобы продуктивный был, чтобы можно было заниматься здоровьем. 1 января встречаюсь с такими классными людьми. Здесь обниматься, заряжаться энергией на весь год.

Я люблю бегать со школы. Я очень благодарная своему учителю физкультуры, Хомичу Сергею Викентьевичу, что он мне подарил свой урок от души. И этот урок теперь со мной всю жизнь.

Мы решили, что оливье мы уже достаточно раз ели, а в таком формате мы еще Новый год не проводили. Это наш первый опят новогоднего забега.

В 2023 году участниками забега стали более 300 человек. Каждый получил памятную медаль. Пробег трезвости сегодня прошел не только в столице, но в других белорусских городах.

Петр Ворон, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси:

У кого-то это традиция, кто-то здоровым образом жизни занимается постоянно. Кто-то даже семьями приходит. И пожилые, и молодые, и дети сегодня будут у нас бежать. Ну и сам формат такой в центре города. Главное, что закалка, тренировка, здоровый образ жизни.