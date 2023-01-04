Минобразования готово к исполнению новых правил поступления в вузы

Новости Беларуси. Новая редакция правил приема в вузы. Минобразования в самые короткие сроки готово исполнить положения Указа Президента, подписанного Александром Лукашенко накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ должен поспособствовать дальнейшему совершенствованию национальной системы отбора и подготовки кадров с высшим образованием, исходя из обозначенных Президентом принципов справедливого отношения к людям и обеспечения равных условий при поступлении. Во главе всего остается объективность оценки знаний абитуриентов. Кроме прочего, вводятся особые условия зачисления на специальности для Вооруженных сил, транспортных войск и органов пограничной службы. На указанные специальности абитуриенты будут сдавать только два предмета.