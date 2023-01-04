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ГПК фиксирует скопление легковых автомобилей на въезд в Польшу, грузовиков – в Литву

04 января 2023 09:44
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Новости Беларуси. На западном направлении без перемен. В Государственном пограничном комитете фиксируют скопление легковых автомобилей на въезд в Польшу, грузовиков – в Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК фиксирует скопление легковых автомобилей на въезд в Польшу, грузовиков – в Литву-1

Наибольшее количество легковушек находится перед польскими пунктами пропуска «Бобровники» и «Тересполь». Там за сутки оформили лишь 43 % машин от нормы. Что касается фур, то нерасторопностью отличаются работники пунктов пропуска Литвы.

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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