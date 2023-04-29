Гулевич: белорусские войска при необходимости смогут отразить любую агрессию в сторону нашей страны

Новости Беларуси. Белорусские войска при необходимости смогут отразить любую агрессию в сторону нашей страны. Об этом заявил первый заместитель министра обороны. Сегодня, 29 апреля, Виктор Гулевич посетил полигон, где проходит проверка подразделений, участвующих в боевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 3 апреля по поручению главы государства в Беларуси проводится масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Основная цель мероприятий – определить, способна ли армия выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. Ситуация в мире и непосредственно у наших рубежей неспокойная. И мы вынуждены адекватно реагировать на недружественные шаги со стороны наших соседей, которые наращивают контингент НАТО, размещают на своей территории вооружение и регулярно проводят учения, отметил начальник Генштаба.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Мы знаем, что сейчас начинают проводить учения защитники Европы. И в преддверии учений «Анаконда», которые будут проходить на территории Польши, мы демонстрируем, что наши войска готовы при необходимости отразить любую агрессию, которая направлена против нашей страны. Наши Вооруженные Силы поддерживают тонус наших воинских частей, подразделений на достаточно высоком уровне. Этому и посвящена проверка, которая проводится по плану государственного секретаря на основании указаний Президента Республики Беларусь. В рамках которого отмобилизовано общевойсковое соединение, приведено до штата военного времени. Численность состава – более 6 тысяч человек. И сейчас мы перешли к завершающей стадии проверки – это проведение бригадного тактического учения под руководством командующего войсками.