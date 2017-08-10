Как ведет себя гарантийная техника во время уборочной кампании?

Новости Беларуси. Этот вопрос находится на особом контроле у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь допустить простоя тракторов и комбайнов сегодня никак нельзя – это может отдалить сроки завершения жатвы. С начала августа сотрудники Комитета госконтроля постоянно мониторят ситуацию. Во время селекторного совещания Президент поручил постоянно докладывать о случаях выхода из строя гарантийной техники на полях. Ведь новые машины – все белорусского производства. Нельзя допустить, чтобы они подрывали авторитет страны. А если техника и ломается, то дилерские центры обязаны тут же устранять поломку. Таких машинных дворов, как этот в Щучинском районе, по всей стране сотни. Но проблемы, похоже, одни на всех: техника не выдерживает накала уборочной. И ладно дело было бы в возрасте. Новые модели порой не могут конкурировать с предшественниками. Юрий Новик, инженер-механик участка №4 ОАО «Демброво»:

И двигатели у них какие-то 260/8, они какие-то... Ну, не то. Проблема приобрела такой масштаб, что в адрес конструкторов прозвучала критика Президента. Как итог – прямое поручение сравнить количество отказов от отечественной техники и зарубежной, вывести сервисное обслуживание на мгновенное реагирование. Категорически запрещается все списывать на погоду: Президент резко оценил безалаберность и несобранность некоторых руководителей на местах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай Бог выйдет гарантийная техника. И не дай Бог больше суток там не появится гарант. Второе. Всю технику, которая заказана, отправить в хозяйства. Немедленно отправить под гарантии губернаторов и Кобякова по оплате. За некачественную технику отвечает персонально Семашко. А на местах и в полях видна реальная картина: этот трактор за полгода уже четыре раза ремонтировали по гарантии. Из строя выходили мелочи. Впрочем, дилерский центр устранял в тот же день. Значит, дело в технологии?

Юрий Новик:

Раньше как-то они были намного надежнее, не сырые такие. Сейчас как-то сыроватые немножко. Непонятно: тут, может, ГТК не так проходят, или как тут. У механизатора Дмитрия Шагуня на этот счет другое мнение. Он и есть тот самый водитель трактора с характером. Парень занимается развозкой кормов для скота, говорит, работает по 13 часов в день. Так и машина за полгода намотала 1000 моточасов, с чем и связаны поломки. Дмитрий сразу предполагает:

Дмитрий Шагунь, механизатор ОАО «Демброво»:

Может, что эксплуатируется, скорее всего. Постоянно бортовая текла. С передом включенным ездил и, скорее всего из-за этого, сальник потек. Но есть и другая сторона медали. В отличие от своего коллеги, механизатор в соседнем хозяйстве Дмитрий Тарасевич не может нарадоваться своему новому комбайну. Мужчина получил его в 2017 году прямо с гомельского завода. Раньше ездил на старой технике – есть с чем сравнить! Теперь уверенно близиться к тысячному намолоту.

Дмитрий Тарасевич, комбайнер ОАО «Василишки»:

Я считаю, что на нем рекорды можно ставить. Можно ставить рекорды, потому что комбайн довольно неплохой. Я раньше работал на комбайнах, доводилось. Этот комбайн, по сравнению с прошлыми, которые были у нас раньше, этот – довольно хороший. В хозяйстве на гарантийном обслуживании стоят четыре комбайна, получили их в 2017 и в 2016 году. Серьезных проблем с машинами не было. Здесь рады, что качество гарантирует именно отечественный производитель. Галина Буро, СТВ:

Аграрии утверждают: белорусскую технику удобно ремонтировать – быстро. В отличие от импортной, где иногда запчасти надо ждать несколько дней. А это уже простой машины в разгар уборочной. Сотрудники Госконтроля отмечают высокую организацию уборочной кампании в Гродненской области. Вместе с тем проверяют постоянно, и факты бесхозяйственности все-таки проскальзывают. До сих пор не завершены ремонты уборочной техники в Дятловском, Сморгонском и Ошмянском районах. Где-то некачественно подготовлены склады, где-то идут потери зерна при работе комбайнов.