В жизни я достаточно эмоциональный человек: победительница международного конкурса «Воин содружества-2017»

Новости Беларуси. Ефрейтор из Витебска стала лучшей на международном конкурсе «Воин содружества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анна Ковалевская из 103 мобильной бригады на протяжении всех соревновательных дней была в лидерах. Как итог – первые места в четырех конкурсах из пяти и абсолютное чемпионство среди женщин. Тренировочный процесс у ефрейтора Ковалевской не останавливается ни на минуту. Она только вернулась в Витебск с победой на конкурсе «Воин содружества», и снова в бой: готовится к своему 25 прыжку. Леди в голубом берете трижды участвовала в конкурсе вооруженных сил Беларуси, России, Казахстана и Армении и трижды становилась лауреатом. Золото в 2017 году она добавила к уже имеющимся серебру и бронзе.

Анна Ковалевская, победитель международного конкурса «Воин содружества»:

Девушка в армии, я считаю, нормальное явление. И я думаю, тем, что я выиграла, я доказала это всем. Где-то кому-то можно дать совет. Мужчины, если девушка делает замечание, подсказывает, стараются делать лучше что-то, опрятнее выглядеть. Я думаю, это плюс только.

Евгений Милевский, офицер штаба 103 отдельной гвардейской мобильной бригады:

По ней разве не видно, что она самая лучшая, самая красивая? На нее только нужно равняться. Даже не только девушкам, но и некоторым военнослужащим мужского пола. За 24 секунды она разбирает и собирает оружие. Стометровку пробегает едва ли не с олимпийской скоростью. А историю Великой Отечественной войны знает на зубок. Анна Ковалевская в 2017 году среди девушек показала лучший результат в четырех конкурсах из пяти.