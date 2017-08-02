Категорически запрещается все списывать на погоду: Президент резко оценил безалаберность и несобранность некоторых руководителей на местах

Новости Беларуси. Жесткий и принципиальный разговор на тему уборочной кампании состоялся 2 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Селекторное совещание – показатель важности и особого отношения главы государства к жатве. На связи с Дворцом Независимости все губернаторы, рядом с Президентом высшие должностные лица. Заметно, что Александр Лукашенко всей душой переживает за результат. Президент резко оценил безалаберность и несобранность некоторых руководителей на местах, раскритиковал их работу по организации страды. На кону – вопросы продовольственной безопасности страны. Собрать урожай без потерь, а работы по зерновым завершить до 20 августа – условия непростые. Холода и дожди внесли свои коррективы, аграрии идут с опозданием на 8-10 дней. Но списывать все беды на неблагоприятную погоду нельзя. Треть белорусских хозяйств оказались просто не готовы к уборочной. «Секрет один – строгое соблюдение технологии выращивания сельхозкультур» «Деду 85 лет – он тоже всю жизнь на комбайне проработал» Правда, пока одни ставят рекорды по намолотам и попадают в ряды тысячников, другие разбираются с проблемами. Тем более 2017 год без сюрпризов не обошелся, погода внесла свои коррективы. Сдвинулись сроки весенней посевной, а потом и созревания урожая. В итоге в уборочной отстаем как минимум на 10 дней. Анастасия Иванникова, СТВ:

Тем не менее, прогнозы оптимистичны: зерна планируют собрать около 8 миллионов тонн, с кукурузой – около 9. Но будет ли подобный урожай? На эту тему сегодня серьезный разговор. В зале совещания около 30 участников, а на селекторной связи – руководители регионов. Такой формат совещания вызван необходимостью: после пятилетнего перерыва практику пришлось возобновить. Кадры нужно «встряхнуть». Многие занимаются приписками, а ведь темпы уборочной крайне низкие, – с первых минут подчеркнул Президент. Пока за день убирается не больше 2-3 % площадей, и претензии здесь к самим хозяйствам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня информируют, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде. Стоят неисправные зерноуборочные комбайны – по республике 7 % от общего количества. Свободно можно 2 % добавлять, потому что вранья предостаточно. Поэтому 8 %. И что поразительно, зерносушилки не смогли отремонтировать за зиму и весну. Ощущается в хозяйствах нехватка механизаторов. Никуда не годно, как будто не собирались убирать. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени. В свою очередь со стороны государства сделано немало: есть финансовые ресурсы, техника, подписано распоряжение по топливу. Тогда где отдача? Когда будет завершен ремонт зерноуборочной техники? Созданы ли условия для тех, кто убирает урожай? И что с порядком и дисциплиной? Александр Лукашенко:

Притом предупреждаю о недопустимости приписок, за это ответите вдвойне. Милиция начала исполнять свои обязанности по контролю за техническим состоянием техники в хозяйствах. Цель одна – не допустить потерь. У нас считалось, и до сих пор так слышу рассуждения от специалистов: «Ну что там, 8-10 % потери – это нормально». А это около миллиона тонн хлеба! Во-вторых – технологии уборки. Каждый год предъявляет свои требования к уборочной кампании, так называемые «особенности» года. В этом периоде вы их знаете: излишняя увлажненность почвы. В третьих, очень важно сегодня – а может быть, и всю уборку вопрос № 1 – зерносушильные хозяйства. Медлить с уборкой и, как у нас в деревне говорят, «спеліць хлеба» до состояния 12-13 % влажности – преступно. Дрова, другие виды топлива – как мы их используем для сушки зерна и других культур? И совершенно недопустимо, когда мы используем сегодня дорогостоящее топливо (особенно еще и соляркой кто-то, дизельным топливом топит сушилки). Четвертое – люди. Накормить, напоить и так далее, профсоюзы головой за это отвечают. Еще раз подчеркиваю (вы это знаете): поручение правоохранительным органам о жестком контроле за ходом уборочной кампании на прошлой неделе мною даны. Контроль будет серьезнейшим. Пятое. Одновременно с уборкой общественных посевов – по-старому говорю: колхозов, совхозов – следует оказать необходимую помощь частному сектору.

На погоду жаловались немало. Мол, из-за дождей посевы частично полегли и вторично «отрасли», как говорят аграрии. А это затрудняет уборку, увеличивает расход топлива, тратиться больше времени. Александр Лукашенко не согласен. Такая дождливая погода – традиционная для Беларуси, должны были привыкнуть и подготовиться. Александр Лукашенко:

Если мы думаем, что урожай зерновых будет хорошим в этом году и мы скот накормим, – чепуха, если не будет травяных кормов, силоса и сенажа, сена. Надо быстро убирать зерновые культуры и надо заготовить травяных кормов побольше. Еще одна из целей сегодняшнего совещания – обеспечить согласованность и четкость действий органов власти и управления. Нужно просто встряхнуть людей, подстегнуть, придать динамизм работе всего уборочного конвейера и не допустить потери урожая. Категорически запрещается все списывать на погоду. Сегодня техники как никогда, в сельскохозяйственных организациях ее предостаточно. Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеба, не растягивая работы на месяц-полтора и не ожидая, что Господь нам пошлет лучшую погоду. Ни в коем случае не расслабляться, нужно держать темпы работ. Следует не только на жатве хлебов их держать, но и на уборке других культур.

Это лишь некоторые цифры, которые рассказывают об урожайности зерновых. Уже сейчас в лидерах Гродненщина, дальше идут Минская и Витебская области. На нужные показатели выйти должны все хозяйства. Проблемным нужно помочь, а их в районе около трех-четырех. И судьба каждого – в руках руководителя райисполкома. Александр Лукашенко:

Решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции. Поправить его может, если он согласится, только губернатор. Даже я знаю, что в районах у нас три хозяйства проблемных, сложных. Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Последние недели июля Комитет госконтроля, представители МВД вместе с участковыми, сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ проводили массовые мониторинги. Все фиксировали на фото и видео, потом – анализировали. В итоге факт на лицо: хозяйства подготовились не все. За счет приписок хотят выйти на нужные показатели, а это недопустимо. Где-то не хватает техники, механизаторов, а где-то установлены факты хищения нового урожая, топлива. Каждому нарушению – правовая оценка, вплоть до уголовной ответственности. Уже раскрыто четыре факта краж и присвоения имущества сельхозпредприятий. Все проблемы нужно оперативно решать, и в то же время готовить почву к посеву озимых, чтобы и тут не попасть впросак.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В сложившейся ситуации необходимо организовать работу, возможно, круглосуточную. Так, чтобы следом за комбайнами с полей сразу убиралась солома, вносились удобрения, велась обработка почвы под посев. Вместе с тем, как показывают контрольные мероприятия, некоторые организации не полностью подготовлены к оперативному выполнению этих работ. Одна из главных проблем – неподготовленность техники. К примеру, в Витебской области неисправно почти 500 единиц, в итоге только Северному региону вынесено более 70 предписаний, – тут же отмечает генпрокурор. А ведь около 10 тысяч зерноуборочных комбайнов должны выйти на поля республики. Для контраста – область Минская, здесь к уборочной в целом готовы. Госсекретарь Совбеза как раз отвечает за столичный регион. Беспокоит разве что дисциплина в некоторых хозяйствах. Элементарная бесхозяйственность – еще одно «слабое место». Только за выходные составлено 11 протоколов.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Два-три на самом деле хозяйства по каждому району, где надо просто-напросто взять на контроль и там наводить порядок и контролировать людей. Это и выход техники неисправной в рейсы. Потому что тоже было в одном хозяйстве: да, комбайн выходит. Вышел утром, к обеду уже стоит, мягко говоря, поломанный. Есть проблемы с топливом. Александр Лукашенко:

Я вас просил принять жесточайшие меры еще месяц назад. Это же техника, это безопасность, это ваш вопрос! Имейте ввиду: за каждый случай ответите персонально. Еще несколько лет назад Александр Лукашенко требовал довести качество белорусских комбайнов до уровня лучших зарубежных аналогов. Президенту демонстрировали один из новейших образцов. Тогда это был комбайн «Полесье – ГС16», который немецким и американским уступал разве что по скорости уборки. Правда, и мощность техники, и ширину жатки решено было увеличить. С одной стороны, работа по совершенствованию техники ведется, с другой – проблем остается немало. Действующие тракторы и комбайны, помощники в хозяйствах, ломаться не могут, неисправными стоять не должны. К тому же на уровне должно быть гарантийное обслуживание. Количество отказов от отечественной техники и от зарубежной Александр Лукашенко поручил сравнить. Александр Лукашенко:

Владимир Ильич, почему некачественную технику продаете сельскому хозяйству?

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

По факту 2016 и первой половины 2017 года отмечено снижение дефектности техники, как гарантийной, так и постгарантийной. Александр Лукашенко:

С 1 августа не дай бог выйдет гарантийная техника из строя – факты это мне все доложить по стране. Это вас с удовольствием проинформируют все руководители хозяйств. И не дай Бог больше суток там не появится гарант. Не дай Бог. Второе. Всю технику, которая заказана, отправить в хозяйства. Немедленно отправить под гарантии губернаторов и Кобякова по оплате. За некачественную технику отвечает персонально Семашко. Но почему поставленные задачи не выполнены и техника не готова? Это уже вопрос к правительству. Нужно прекращать работать «из кабинетов», лишь на местах и «в полях» видна реальная картина.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В основном к уборке урожая готовы. Есть 30 % хозяйств, о которых сегодня говорилось, в которых эти проблемы имеют хронический характер. Александр Лукашенко:

Так какое же это «в основном»? Или вы не представляете, что такое 30 % хозяйств? Если вы собрались 8 миллионов тонн хлеба собрать, отбросьте 30 %, грубо говоря. Вы что, три миллиона тонн хлеба не собираетесь собирать сегодня? Пора правительству вылезать из кабинетов. А вы как в бухгалтерии работаете, мне рассказываете про статистику какую-то. Вот она статистика, когда поехали и посмотрели непосредственно. Обеспечили хозяйства необходимым. Всем, чем могли. Напрягаем всю страну. А вы не можете трактор на место поставить и пьяницу-механизатора к порядку призвать. Семинары проводим, учим кого-то. Кого мы учим? Они давно обучены. Ставьте конкретные задачи и реализовывайте их Это как раз одно из тех хозяйств, которое успешным назовешь едва ли. «Рубежница» в Лиозненском районе Витебской области. Из 9 комбайнов не готово... 9. Два зерносушильных комплекса тоже не сданы.

Софья Бухалович, директор ОАО «Рубежница»:

Была проблема только предоплаты обслуживающей организации, которая пуско-наладку осуществляет зерносушильного хозяйства. Конкретно именно этой сушилки. Предоплата была совершена вчера, и после того, как обслуживающая организация увидела деньги, она выехала к нам совместно с газовой службой. От «топливной проблемы» в хозяйстве тоже не ушли. 620 тонн потребуется только на уборку зерновых.

Сергей Шляднев, первый заместитель председателя Лиозненского районного исполнительного комитета:

Недостающее топливо мы будем приобретать за счет кредитных ресурсов, надбавок за сданную продукцию и за счет реализованной продукции. В хозяйстве заверяют: все недочеты исправят. Готова одна сушилка, на газовой сегодня ведутся пуско-наладочные работы. Не готовы пока 2 комбайна – для них потребуется несколько дней. Что касается всей области, то массовая уборка начнется в 6-7 августа, если погода позволит. И в хозяйствах отнесутся ответственно, ведь приписок, отмечают проверяющие, хватало.

Николай Хацкевич, начальник управления контроля за работой АПК и природоохранных комплексов Комитета государственного контроля Витебской области:

Изучая ситуацию в отдельных хозяйствах, 30 числа в шести хозяйствах у нас были проведены контрольные мероприятия. И практически в трех изученных хозяйствах «баловались», можно так сказать, приписками готовности техники. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев подтверждает: те самые приписки и нехватка топлива – главные проблемы северного региона. Этот вопрос Александр Лукашенко поручил оперативно устранить.