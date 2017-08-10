Борщ холодный, голубцы дают, ну и выпечка: меню хлеборобов Беларуси
Новости Беларуси. Двухразовое питание ежедневно, специальная униформа и комбайны с кондиционером. В уборочной кампании мелочей быть не может, ведь на каждом звене большого процесса работают люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эту горячую пору, когда на полях в буквальном смысле кипит работа, труженики общепита поддерживают хлеборобов. Ведь сытый аграрий – залог хорошего намолота.
Федерация профсоюзов Беларуси контролируют этот процесс.
Он лихо забирается по лестнице на уже родное «Палессе». Устроившись за рулем машины с характером танка, тут же отправляется обрабатывать несколько сотен гектаров. Для старшего комбайнера Александра Жовнерика это уже седьмая жатва.
Александр Жовнерик, старший комбайнер ОАО «Смолевичский райагросервис»:
Условия для работы созданы прекрасные. Инженерная служба сделала все возможное, чтобы максимально подготовить комбайны к уборочной. Агрономическая служба так же сделала все возможное, чтобы вырос достойный урожай.
Профсоюзы заботятся о нашем здоровом питании своевременном.
Виктория Ходосок, СТВ:
Работать на голодный желудок не с руки. Прямо в поле привозят все только самое свеженькое и аппетитное. По подсчетам – десятки литров борща, несколько килограммов мяса, компот, булочки. И это не по-особому случаю, а стандартный обед.
Сытый аграрий – хороший намолот, здесь это фразу знают. На часах – время обеда, и заслуженные труженики тут же выстраиваются в очередь. «Полевой ресторан» шеф-повара Ильенковой уже явно получил свою звезду Мишлен. Она тщательно накладывает пюре с мясом и просит не забывать плюшку, которую так обожает дядя Коля.
Николай Дедюля, водитель ОАО «Смолевичский райагросервис»:
Хватает, даже еще, бывает, не съедаешь. Борщ холодный, голубцы дают, ну и выпечка – я на выпечке помешан.
За тем, чтобы горячий обед был у каждого комбайнера, следят специалисты Федерации профсоюзов.
Причем работа идет по всей стране. Нарушения есть, хотя их немного. Например, в Ушачском районе в хозяйстве «Кубличи» кормить механизаторов не планировали, и первый день жатвы прошел без обеда. Профсоюз своего добился – теперь и первое, и второе. Комфорт сейчас главное для тех, кто проводит по 12 часов в кабине.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Там, где мы эти вопросы увидел, безусловно, мы постарались все наши ресурсы и возможности подключить для оперативного решения этих вопросов.
И сегодня мы можем сказать, что в целом эта тема находится под контролем.
Между тем наши комбайнеры поели – и вновь за дело. Сиесты во время страды не бывает, работы непаханое поле. А еще в «жарких» условиях и на тяжелой технике на урожайной арене каждый пытается побить рекорд по результативности и продолжительности труда. Ну, и еще заработать новый телевизор.