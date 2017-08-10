Борщ холодный, голубцы дают, ну и выпечка: меню хлеборобов Беларуси

Новости Беларуси. Двухразовое питание ежедневно, специальная униформа и комбайны с кондиционером. В уборочной кампании мелочей быть не может, ведь на каждом звене большого процесса работают люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту горячую пору, когда на полях в буквальном смысле кипит работа, труженики общепита поддерживают хлеборобов. Ведь сытый аграрий – залог хорошего намолота. Федерация профсоюзов Беларуси контролируют этот процесс. Он лихо забирается по лестнице на уже родное «Палессе». Устроившись за рулем машины с характером танка, тут же отправляется обрабатывать несколько сотен гектаров. Для старшего комбайнера Александра Жовнерика это уже седьмая жатва.

Александр Жовнерик, старший комбайнер ОАО «Смолевичский райагросервис»:

Условия для работы созданы прекрасные. Инженерная служба сделала все возможное, чтобы максимально подготовить комбайны к уборочной. Агрономическая служба так же сделала все возможное, чтобы вырос достойный урожай. Профсоюзы заботятся о нашем здоровом питании своевременном. Виктория Ходосок, СТВ:

Работать на голодный желудок не с руки. Прямо в поле привозят все только самое свеженькое и аппетитное. По подсчетам – десятки литров борща, несколько килограммов мяса, компот, булочки. И это не по-особому случаю, а стандартный обед. Сытый аграрий – хороший намолот, здесь это фразу знают. На часах – время обеда, и заслуженные труженики тут же выстраиваются в очередь. «Полевой ресторан» шеф-повара Ильенковой уже явно получил свою звезду Мишлен. Она тщательно накладывает пюре с мясом и просит не забывать плюшку, которую так обожает дядя Коля.

Николай Дедюля, водитель ОАО «Смолевичский райагросервис»:

Хватает, даже еще, бывает, не съедаешь. Борщ холодный, голубцы дают, ну и выпечка – я на выпечке помешан. За тем, чтобы горячий обед был у каждого комбайнера, следят специалисты Федерации профсоюзов. Причем работа идет по всей стране. Нарушения есть, хотя их немного. Например, в Ушачском районе в хозяйстве «Кубличи» кормить механизаторов не планировали, и первый день жатвы прошел без обеда. Профсоюз своего добился – теперь и первое, и второе. Комфорт сейчас главное для тех, кто проводит по 12 часов в кабине.