Август наверстывает упущенное за июнь и за июль: как Беларусь переживает жару

Новости Беларуси. Жаркая погода установится в Беларуси в предстоящие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа столбик термометра показывает до +34ºС, и многие отправились на пляжи и в аквапарки купаться и загорать, пока есть такая возможность. Впрочем, не все так безоблачно. Объявлен оранжевый уровень опасности. Все может испортить шквалистый ветер и дожди.

Знакомьтесь – это попугай Семен. Гость из Поднебесной уже несколько лет житель минского ботанического сада и на жаркую погоду реагирует по-своему: странными ритуальными танцами и песнями. Свободу попугаям! Не словом, а делом доказывает известный девиз Семен, пытаясь взломать клетку, но все тщетно – улететь далеко не получится. Но сад – это прежде всего растения. В такую жару им иногда сложнее, чем птицам.

Татьяна Шлапакова, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада:

В жару мы поливаем растения гораздо чаще, потому что влага испаряется гораздо быстрее из-за жары такой аномальной. Им нужно больше воды. В Беларуси снова жарко – это, конечно, сказывается и на работе. Нам пришлось даже оснастить автомобиль дополнительными функциями, чтобы водитель продолжил путь. Ну а синоптики говорят, что по национальной классификации это оранжевый уровень опасности или некомфортная, и даже иногда опасная погода. Лето ждали все лето, и вот оно пришло, с давлением и гипертонией. Однако белорусов так просто не напугать – измученные дождями и приученные к влаге ими же люди пошли раздеваться. К воде. Алексей Волков, СТВ:

Лето в этом году, мягко говоря, не балует нас хорошей погодой. Да и солнце частенько прячется за тучами. Белорусы последние несколько месяцев буквально находятся в вакууме. Воздух, тем не менее, прогрелся до +34ºС. Так что ловите момент, ибо через 21 день осень. Аквапарки и прочие пляжные услуги сейчас пытаются наверстать упущенную за прохладу прибыль. Сейчас самый высокий сезон на купание, мороженное и питьевую воду. Только в этом аквапарке несколько сотен отдыхающих, не смотря на середину буднего дня: жара, а вместе с ней сиеста, в отличие от зимы не как снег на голову.