Как в современной семье нужно делить обязанности? Представитель Гильдии отцов о роли папы в воспитании ребёнка
Папулечкой любой мужчина становится, как только в его жизнь появляется еще одна маленькая прекрасная женщина.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель председателя Гильдии отцов Дмитрий Курильский.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Расскажите, сколько у вас детей?
Дмитрий Курильский, заместитель председателя Гильдии отцов:
Пока я не многодетный папа, но к этому идем, на данный момент только одна доченька.
Как появилась идея создать Гильдию отцов?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Тем не менее очень серьезно подошли к процессу, и к воспитанию, и к отцовству, раз пришла такая идея – создать не что-то там, а Гильдию отцов.
Дмитрий Курильский:
Еще с древности гильдия – это кто был? Это был союз профессионалов. То есть ремесленники, кузнецы, ткачи и так далее. То есть те люди, которые профессионалы своего дела. Профессионалы каждой гильдии – профессионалы своего дела. Кто-то водитель, кто-то директор, музыкант и так далее.
Ольга Бурлакова:
Все-таки поясните, откуда пошла такая идея? Вы где-то с друзьями общались, может быть, и подумали? Почему у женщин там есть и союз матерей, и женский союз, а мужчины немножко ущемлены, отцы? Или есть День матери, а День отца как-то мимо проходит. Были такие мысли перед созданием?
Дмитрий Курильский:
Именно такие мысли и появились. Есть праздник пледа, праздник печенья и так далее, а Дня отца почему-то нет. И вот он, слава богу, второй год у нас уже, как мы празднуем этот праздник. Естественно, мы с товарищами сидели, обсуждали. У каждого есть дети, у каждого есть друзья, знакомые на работе. Видим, что в этом есть потребность. Мужчина потерял штурвал, перестал управлять семьей, руководить ей. То есть сейчас женщина у нас стала главной.
Как разделить обязанности в семье?
Ольга Бурлакова:
Как вы думаете, а почему все-таки так произошло, что женщине пришлось перетянуть одеяло на себя и выполнять все функции, в том числе и мужские?
Дмитрий Курильский:
Одна из причин – это культура, пришедшая к нам с Запада. Все стали видеть, учиться чужой жизни, особенно наши славянские семьи, традиционные. То есть хорошо, не нужно брать на себя ответственность, я строю карьеру, супруга строит карьеру, зарабатываем деньги и живем счастливо. И вот это навязанная нам. Информация.
Ольга Бурлакова:
Мне как раз кажется, что мужчина и женщина строят карьеру, но при этом женщина параллельно еще все семейные, домашние, бытовые дела решает, рожает, воспитывает, растит детей, круглосуточно с ними находится.
Хочу выяснить у Дмитрия, собралась ли гильдия отцов ради того, чтобы разделить с женщиной ее обязанности. Раз уж так получилось, что вы говорите, что немножко мужчины отошли на второй план. Может быть, вот вы учите этому?
Дмитрий Курильский:
Чтобы разделить, просто должны быть у каждого свои обязанности. Женщина по природе обязана быть хранительницей очага, сглаживать углы между отцом и детьми. Ну, конечно, мужчина должен помогать. Он должен брать на себя полную ответственность за семью в социальном направлении. Даже оплачивать квартплату, приносить деньги, защищать, оберегать. Женщина должна реализовывать себя по душе. Она не должна так, чтобы приносить зарплату и будем дальше жить. Это в корне неправильно, убивает женскую сущность.
Ольга Бурлакова:
Когда мужчина может заработать только на себя, и то не всегда, то и приходится женщине…
Дмитрий Курильский:
За каждым успешным мужчиной стоит всегда женщина. Но им же это нравится.
Екатерина Яцкевич:
Я поддержу. К чему клонит Оля, что не все мужчины так рассуждают, как вы. И это не так реализуется порой в жизни. Поэтому и получается, что женщина берет на себя роль иногда большего воспитателя. Конечно же, мужская часть воспитания ровно такая же, как и женская. И ребенок будет полноценно развиваться и познавать этот мир, только если у него есть и от мамы, и от папы опыт. Расскажите, пожалуйста, какие программы вы реализуете в вашей гильдии?
Дмитрий Курильский:
Программ очень много. Например, если я занимаюсь спортом, я могу продвигать спортивные программы и показывать пример. Кто-то у нас более юридическими вопросами занимается, кто-то – творческими моментами. У нас их много, каждый отвечает за свое направление. Мы всегда приглашаем вступить в нашу Гильдию отцов целеустремленных, неравнодушных к обществу и так далее. Приходить с любыми инициативами.
Мы решили создать, например, уроки мужества с федерацией борьбы, с различными спортивными организациями. То есть приводят отцы детей, необязательно даже мальчиков, на различные соревнования. Забег трезвости был у нас 1 января. В этом году тоже будет. Когда ребенок смотрит на папу, да и на маму в том числе, что можно 1 января не только оливье... Дети берут пример всегда с родителей. И если папа говорит «не кури, не кури», при этом выходит на балкон и курит, сами понимаете.
Ольга Бурлакова:
То есть вы учите у себя быть настоящим, правильным отцом с большой буквы.
Екатерина Яцкевич:
И мужчиной.
Какие качества присущи правильному, настоящему отцу?
Александр Стасевич, ведущий:
А можно эти критерии перечислить? Что такое настоящий, правильный отец?
Дмитрий Курильский:
Банально и просто все. Какой должен быть папа? Ответственный, спортивный – это обязательно. Никто не говорит заниматься профессиональным спортом. Инициативным – обязательно. И заниматься благотворительностью не в плане жертвования денег, а пойти, подмести улицу, разгрести снег на улице, машину не только свою очистить, но и соседнюю.
Ольга Бурлакова:
Будем надеяться, в Беларуси станет еще больше отцов, которых будут любить, уважать, обожать и прислушиваться к каждому слову. И настоящее отцовское слово будет законом.