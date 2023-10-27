Как в современной семье нужно делить обязанности? Представитель Гильдии отцов о роли папы в воспитании ребёнка

Папулечкой любой мужчина становится, как только в его жизнь появляется еще одна маленькая прекрасная женщина.

Дмитрий Курильский, заместитель председателя Гильдии отцов:

Пока я не многодетный папа, но к этому идем, на данный момент только одна доченька.

Как появилась идея создать Гильдию отцов?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Тем не менее очень серьезно подошли к процессу, и к воспитанию, и к отцовству, раз пришла такая идея – создать не что-то там, а Гильдию отцов.

Дмитрий Курильский:

Еще с древности гильдия – это кто был? Это был союз профессионалов. То есть ремесленники, кузнецы, ткачи и так далее. То есть те люди, которые профессионалы своего дела. Профессионалы каждой гильдии – профессионалы своего дела. Кто-то водитель, кто-то директор, музыкант и так далее.

Ольга Бурлакова:

Все-таки поясните, откуда пошла такая идея? Вы где-то с друзьями общались, может быть, и подумали? Почему у женщин там есть и союз матерей, и женский союз, а мужчины немножко ущемлены, отцы? Или есть День матери, а День отца как-то мимо проходит. Были такие мысли перед созданием?

Дмитрий Курильский:

Именно такие мысли и появились. Есть праздник пледа, праздник печенья и так далее, а Дня отца почему-то нет. И вот он, слава богу, второй год у нас уже, как мы празднуем этот праздник. Естественно, мы с товарищами сидели, обсуждали. У каждого есть дети, у каждого есть друзья, знакомые на работе. Видим, что в этом есть потребность. Мужчина потерял штурвал, перестал управлять семьей, руководить ей. То есть сейчас женщина у нас стала главной.

Как разделить обязанности в семье?

Ольга Бурлакова:

Как вы думаете, а почему все-таки так произошло, что женщине пришлось перетянуть одеяло на себя и выполнять все функции, в том числе и мужские?

Дмитрий Курильский:

Одна из причин – это культура, пришедшая к нам с Запада. Все стали видеть, учиться чужой жизни, особенно наши славянские семьи, традиционные. То есть хорошо, не нужно брать на себя ответственность, я строю карьеру, супруга строит карьеру, зарабатываем деньги и живем счастливо. И вот это навязанная нам. Информация.

Ольга Бурлакова:

Мне как раз кажется, что мужчина и женщина строят карьеру, но при этом женщина параллельно еще все семейные, домашние, бытовые дела решает, рожает, воспитывает, растит детей, круглосуточно с ними находится.

Хочу выяснить у Дмитрия, собралась ли гильдия отцов ради того, чтобы разделить с женщиной ее обязанности. Раз уж так получилось, что вы говорите, что немножко мужчины отошли на второй план. Может быть, вот вы учите этому?