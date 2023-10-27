Индия задыхается от смога – виной всему подготовка к фестивалю Дивали

Новости Индии. Индия задыхается от смога. Причина выглядит весьма странной для иностранцев, зато абсолютно понятной для местных. Страна готовится к национальному фестивалю Дивали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди зажигают свечи и фонарики, а также запускают фейерверки. Это символизирует победу добра над злом. Но у красивой старинной традиции есть и обратная сторона – грязный воздух.

Авинаш Трипати, житель Индии:

Зима не за горами. В последние дни индекс качества воздуха очень высокий. Каждый год, как только наступает фестиваль «Дивали», мы видим, что его уровень повышается, пока не становится экстремально высоким.