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Индия задыхается от смога – виной всему подготовка к фестивалю Дивали

27 октября 2023 09:05
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Новости Индии. Индия задыхается от смога. Причина выглядит весьма странной для иностранцев, зато абсолютно понятной для местных. Страна готовится к национальному фестивалю Дивали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди зажигают свечи и фонарики, а также запускают фейерверки. Это символизирует победу добра над злом. Но у красивой старинной традиции есть и обратная сторона – грязный воздух.

Индия задыхается от смога – виной всему подготовка к фестивалю Дивали-1

Авинаш Трипати, житель Индии:
Зима не за горами. В последние дни индекс качества воздуха очень высокий. Каждый год, как только наступает фестиваль «Дивали», мы видим, что его уровень повышается, пока не становится экстремально высоким.

Индия задыхается от смога – виной всему подготовка к фестивалю Дивали-4

Кроме того, осенью в сельской местности сжигают остатки злаковых культур. Метеорологи уже прогнозируют ухудшение качества воздуха в ближайшие дни. Особенно это касается столицы. Власти призывают жителей отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт.

# Природные катаклизмы # общество # Новости Индии # Фотофакт

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