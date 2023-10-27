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Регата на гигантских тыквах прошла в Бельгии

27 октября 2023 09:06
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Новости Бельгии. Регата на гигантских тыквах прошла в Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любители приключений собрались в маленьком городке в 50 километрах от Антверпена. В мероприятии приняли участие не менее 4 тысяч человек. И зрители, и сами гонщики из разных стран приезжают заранее, чтобы подготовить транспортное средство. Для этого из тыквы удаляют мякоть и семена. После этого лодки готовы к спуску. Соревнуются 90 команд, в каждой – по четыре человека, и все в причудливых костюмах. Тоже обязательное требование со стороны организаторов.

Регата на гигантских тыквах прошла в Бельгии-1

Валери Роландт, участница тыквенной регаты:
Мы (три подруги) приехали на выходные. Она это все организовала. Мы не знали, услышали только вечером, что сегодня будем участвовать. Так что это она виновата.

Регата на гигантских тыквах прошла в Бельгии-4

Первая регата в Бельгии состоялась в 2008 году. Веселое мероприятие организовали местный каяк-клуб. А подобные гонки в США проходили и раньше. Со временем к ним присоединилась и Канада.

# Необычное # общество # Новости Бельгии # Фотофакт

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