Новости Бельгии. Регата на гигантских тыквах прошла в Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любители приключений собрались в маленьком городке в 50 километрах от Антверпена. В мероприятии приняли участие не менее 4 тысяч человек. И зрители, и сами гонщики из разных стран приезжают заранее, чтобы подготовить транспортное средство. Для этого из тыквы удаляют мякоть и семена. После этого лодки готовы к спуску. Соревнуются 90 команд, в каждой – по четыре человека, и все в причудливых костюмах. Тоже обязательное требование со стороны организаторов.