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Лечение после травм, массаж и фитнес. Какие реабилитационные процедуры делают животным?

27 октября 2023 09:45
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Фитнес, массаж, мануальная и гидротерапия, личный психолог. И это все для хвостатых. Зоотерапевты ежедневно спасают четвероногих красавцев.

Лечение после травм, массаж и фитнес. Какие реабилитационные процедуры делают животным?-1

Виктория Сапегина, ветеринарный врач-реабилитолог:
Пациент у нас собачка Биша. Ей проводили операцию по удалению тазобедренного сустава, была автотравма. Но также у нас есть еще сопутствующие проблемы: перелом по вертлюжной впадине. Собачка после операции отправлена на реабилитацию. Также есть у нас аппаратная терапия. Это электростимуляция, здесь есть три программы. Первая программа, которую мы сейчас выполняем, направлена на устранение болевого синдрома.

Очень часто такое лечение рекомендуют проводить пациентам с неврологическими и ортопедическими болезнями, спортивным и служебным собакам, которые испытывают сильную нагрузку на суставы и мышцы. Маленьким котятам, щенкам, инвалидам и пожилым питомцам такие процедуры тоже показаны.

Подробности в видео.

# Животные # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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