Лечение после травм, массаж и фитнес. Какие реабилитационные процедуры делают животным?

Виктория Сапегина, ветеринарный врач-реабилитолог:

Пациент у нас собачка Биша. Ей проводили операцию по удалению тазобедренного сустава, была автотравма. Но также у нас есть еще сопутствующие проблемы: перелом по вертлюжной впадине. Собачка после операции отправлена на реабилитацию. Также есть у нас аппаратная терапия. Это электростимуляция, здесь есть три программы. Первая программа, которую мы сейчас выполняем, направлена на устранение болевого синдрома.

Очень часто такое лечение рекомендуют проводить пациентам с неврологическими и ортопедическими болезнями, спортивным и служебным собакам, которые испытывают сильную нагрузку на суставы и мышцы. Маленьким котятам, щенкам, инвалидам и пожилым питомцам такие процедуры тоже показаны.