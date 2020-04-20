Только в Минске составлено 19 протоколов. Как выявляют нарушителей режима самоизоляции

Новости Беларуси. В Минске составлено 19 административных протоколов о нарушении правил самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Милиция совместно с медицинскими работниками проводит контроль уже на протяжении трёх недель.

Напомним, в самоизоляции обязаны находиться граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Они ставят подпись под документом, тем самым обязуясь не покидать место жительства без веской причины.

Максимальный срок самоизоляции – 14 дней. За халатное отношение к правилам предусмотрен штраф до 1350 рублей, административный арест либо уголовная ответственность.

Виталий Капилевич, начальник управления внутренних дел Ленинского РУВД Минска:

В течение первых двух недель мы имели около 10 % от общего числа, а цифра на Ленинский район варьировалась от 300 до 350 человек. Мы констатировали примерно 10-процентный допуск нарушений ежедневно. Сегодня с введением новых ограничений и, соответственно, санкций за допущенные нарушения, мы последние недели констатируем, что таких нарушений – минимальное количество. Всего за истекший период составлено три административных материала.