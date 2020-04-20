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Только в Минске составлено 19 протоколов. Как выявляют нарушителей режима самоизоляции

20 апреля 2020 13:53
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Новости Беларуси. В Минске составлено 19 административных протоколов о нарушении правил самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Милиция совместно с медицинскими работниками проводит контроль уже на протяжении трёх недель. 

Только в Минске составлено 19 протоколов. Как выявляют нарушителей режима самоизоляции-1

Напомним, в самоизоляции обязаны находиться граждане Беларуси и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Они ставят подпись под документом, тем самым обязуясь не покидать место жительства без веской причины.

Только в Минске составлено 19 протоколов. Как выявляют нарушителей режима самоизоляции-4

Только в Минске составлено 19 протоколов. Как выявляют нарушителей режима самоизоляции-6

Максимальный срок самоизоляции 14 дней. За халатное отношение к правилам предусмотрен штраф до 1350 рублей, административный арест либо уголовная ответственность. 

Только в Минске составлено 19 протоколов. Как выявляют нарушителей режима самоизоляции-9

Виталий Капилевич, начальник управления внутренних дел Ленинского РУВД Минска:
В течение первых двух недель мы имели около 10 % от общего числа, а цифра на Ленинский район варьировалась от 300 до 350 человек. Мы констатировали примерно 10-процентный допуск нарушений ежедневно. Сегодня с введением новых ограничений и, соответственно, санкций за допущенные нарушения, мы последние недели констатируем, что таких нарушений – минимальное количество. Всего за истекший период составлено три административных материала. 

Только в Минске составлено 19 протоколов. Как выявляют нарушителей режима самоизоляции-12



Сегодня контроль за самоизолированными проходит ежедневно. В каждом районе есть по три мобильные группы. В её составе сотрудники милиции и медик. Визиты совершаются без предупреждения на протяжении дня с 10 до 22 часов. В среднем одна группа за это время наведывается по сотне адресов. 

# Коронавирус # общество # Виталий Капилевич # Фотофакт

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