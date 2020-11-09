Как в Минске прошёл «марш народовластия» 8 ноября? Взгляд Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Минувшие выходные снова ознаменовались уличными протестами. По информации МВД, на незаконных митингах 8 ноября задержали около 1000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сей раз оппозиционные Telegram-каналы призывали провести в воскресенье так называемый «марш народовластия».

Блокировка дорог, беспорядки и провокации – сценарий воскресных акций остается прежним. Как и основной состав участников: пьяные и молодежь. Правда, активности поубавилось, протесты собирают все меньше людей. Григорий Азаренок продолжит тему.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Воскресенье – и очередная смехопанорама. Вчера мы наблюдали так называемый «марш народовластия». Ну и сегодня традиционный для понедельника обзор. Змагары. Постскриптум. Андрей Лазуткин: домашнее задание было – сделать революцию к выборам в Штатах. Задачу провалили

Григорий Азаренок:

С самого утра «нехтиандры» примкнули к экранам телефонов и следили за восходом своей «путиловодной звезды». И она указала им путь – к ратуше. Там мы еще «рэжым» не шатали. И они пришли. И начали устраивать народовластие. Это первый этап. А затем за народовластие надо бы и пригубить.

Григорий Азаренок:

Для них недавно была важная дата – 92 дня. За это время, мол, Януковича в Украине скинули. Миллион раз им объясняли, что они имеют дело не с таким политиком. А не доходит. Хотя у некоторых иногда прозрение наступает. Жаль, что уже в РУВД.

Что конкретно вас не устраивает?

Сложный вопрос. Если сложный, почему ходите на эти митинги?

Это достаточно развернутый ответ надо иметь на этот вопрос. Это не сразу сказать можно. Сколько раз участвовали в подобных мероприятиях?

Раза два. Еще пойдете?

Нет. Почему?

А смысл? Если уж на то пошло, первые дни были массовыми, а сейчас все меньше и меньше. Смысла от этого уже нету. Григорий Азаренок:

Не сидел в автозаке – не змагар. Поэтому сами туда нырнуть стремятся.

Но есть и любители пиротехники. С такими традиционно – разговор короткий.

С какой целью вы пришли на несанкционированное массовое мероприятие?

С целью закидать шашками дымовыми сотрудников ОМОНа. Где изготавливались?

Шашки изготавливались… Я не знаю, где. Григорий Азаренок:

Но зато они точно знают, за что борются.

За что сегодня были задержаны?

За блокировку дорог. Где блокировали?

На Машерова. С какой целью?

Был дурак.