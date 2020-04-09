Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги

Новости Беларуси. Для профилактики и защиты от инфекционных заболеваний в Минске активизировали работы по дезинфекции в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это остановки, отдельно стоящие скамейки, проезжая часть, тротуары и площадки остановочных пунктов. Во Фрунзенском районе дезинфекцию начали проводить еще с 4 апреля. Специалисты работают круглосуточно в две смены. Свыше 80 работников ежедневно обрабатывают 310 остановочных пунктов. Ввели новые правила уличной дезинфекции в Минске. Когда и что будут убирать?

Алеся Громова, заместитель директора по идеологии и кадрово-правовым вопросам УП «Ремавтодор Фрунзенского района»:

Организована работа с 8 утра до 8 вечера. Обработка проходит на всех улицах Фрунзенского района города Минска. Считаем, что при распространении вируса такие средства, как обработка, дезинфекция поверхности, крайне необходимы. Ежедневно несколько раз в три этапа. Как происходит дезинфекция автобусов