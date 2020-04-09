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Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги

09 апреля 2020 14:36
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Новости Беларуси. Для профилактики и защиты от инфекционных заболеваний в Минске активизировали работы по дезинфекции в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги-1

Это остановки, отдельно стоящие скамейки, проезжая часть, тротуары и площадки остановочных пунктов. Во Фрунзенском районе дезинфекцию начали проводить еще с 4 апреля. Специалисты работают круглосуточно в две смены. Свыше 80 работников ежедневно обрабатывают 310 остановочных пунктов.

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Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги-4

Алеся Громова, заместитель директора по идеологии и кадрово-правовым вопросам УП «Ремавтодор Фрунзенского района»:
Организована работа с 8 утра до 8 вечера. Обработка проходит на всех улицах Фрунзенского района города Минска. Считаем, что при распространении вируса такие средства, как обработка, дезинфекция поверхности, крайне необходимы.

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Как в Минске дезинфицируют общественные места и дороги-7

К обработке проезжей части также отнеслись ответственно: более 50 единиц техники дважды в день обрабатывают проезжую часть водой и дезинфицирующим средством.

# Коронавирус # общество # Алеся Громова # Фотофакт

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