Пасха в режиме онлайн. Священнослужители призывают присоединиться к молитве из дома

Новости мира. У католиков всего мира Великий четверг, который открывает Пасхальное триденствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В костелах проводят праздничные богослужения, но в 2020 году в связи с непростой эпидемситуацией, священнослужители Беларуси призывают присоединяться к общей молитве из дома.

Настоятельные просьбы к тем, кто в группе риска. Им лишние контакты ни к чему, а разделить радость светлого праздника Пасхи можно и дистанционно, молиться не обязательно под сводами костела.

Но атмосферу все же удастся прочувствовать в полном объеме. Наши коллеги с телеканала «Беларусь 3» будут вести прямые трансляции со всех предпасхальных месс из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии. Также присоединиться к общей молитве можно и онлайн на сайте.





Ксёндз Юрий Санько, пресс-секретарь конференции католических бискупов в Беларуси:

Мы паспеем падрыхтаваць малітву з просьбай аб благаслаўленні, калі, напрыклад, не было магчымасці кагосьці з дома адправіць у касцёл, каб асвяціць страву на вялікодны стол, то чалавек, чытаючы гэтую малітву, просіць Божага благаслаўлення. Ён сам не мае права благаславіць, толькі святар альбо дзьякан, а чалавек просіць аб гэтым благаслаўленні.





9 и 10 апреля в 19:00 на телеканале «Беларусь 3» будут транслировать Святую мессу Вечери Господней и службу поклонения Святому Кресту.