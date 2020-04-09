Ежедневно несколько раз в три этапа. Как происходит дезинфекция автобусов

Жизнь наземного транспорта за последние недели кардинально изменилась. Количество пассажиров на рейсах снизилось более чем на тысячу. Внесены изменения в движение 278 маршрутов. Андрей Илларионов, заместитель директора государственного предприятия «Столичный транспорт и связь»:

С целью улучшения качества транспортного обслуживания населения города Минска в конце марта этого года было принято решение о продлении режима работы в час пик для городского пассажирского транспорта, что, соответственно, улучшит транспортное обслуживание нашего населения.

Вспышки инфекционных заболеваний внесли свои корректировки в работу множества отраслей, в том числе и транспортной. Ежедневно по дорогам столицы курсирует более 180 автобусов филиала минского «Транспортного парка №1», за сутки они перевозят тысячи пассажиров. Теперь перед выездом на маршрут машины проходят серьёзную очистку, как снаружи, так и внутри. Алексей Абрамов, специалист по связям с общественностью транспортного парка №1 «Минсктранса»:

Дезинфекция общественного транспорта в связи с эпидемиологической обстановкой проходит ежедневно несколько раз. Организованы специальные посты с дезинфекцией как на конечных станциях, диспетчерских станциях, так и в парках.

Валерия Борисевич, корреспондент:

Только на один филиал, в среднем, израсходуют 450 л дезинфицирующего раствора. Дезинфекция проходит ежедневно сразу в несколько этапов: на диспетчерских станциях, во время длительных остановок, обедов и во время заезда в парк. Алексей Абрамов:

Первый этап, вы сейчас видите, происходит уборка пола. Здесь выметается вся грязь и пыль – это нормальный ежедневный процесс, он не зависит ни от каких ситуаций.

Следующий этап – автобус заезжает уже в сам цех и там происходит влажная уборка автобуса, а также дезинфекция путем опрыскивания и промывки поручней салона.

Микробам точно мало не покажется – целых три уборки одного транспорта за сутки. Две из них – облегченные, когда на диспетчерских станциях специалисты проходятся аэрозолем с дезсредством по самым потенциально загрязненным местам, и ночная – генеральная, с помощью генератора холодного тумана.

Алексей Абрамов:

Обивка дезинфицируется аэрозольным способом, т. е. раствор дезинфекции распыляется по всему салону, он попадает на все поверхности и абсолютно все микробы уничтожаются, причем сейчас используется максимальный раствор, концентрация которого убивает буквально все микробы.

Сотрудники в полном обмундировании: респираторы, перчатки и плащи, в руках распылители – начинается бой за чистоту.

Мойщики обильно поливают салон полуторапроцентным раствором средства, способного искоренить вирусы и бактерии. Окна, потолок, поручни, сиденья – ничего не останется без положенной дозы дезинфектора. Эксперты рассказывают: аллергической реакции на спецвещества можно не бояться – после тщательной просушки в воздухе может ощущаться лишь еле уловимый запах, похожий на серу.

Иван Котов, начальник сектора охраны труда транспортного парка № 1 «Минсктранса»:

Конкретно для дезинфекции транспортных средств, в нашем случае автобусов, используются два средства: полидес и продез. Полидес используется для проведения дезинфекционных мероприятий в филиале, а продез – для диспетчерских станциях.