Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику

Многие любят кушать баклажаны, но не каждый решается и вырастить. Чтобы узнать, как это сделать правильно, корреспонденты СТВ отправлялись к специалисту в этом деле Елене Макаревич.
Многие любят кушать баклажаны, но не каждый решается и вырастить. Чтобы узнать, как это сделать правильно, корреспонденты СТВ отправлялись к специалисту в этом деле Елене Макаревич.
Елена Макаревич, садовод:
Баклажаны – очень нелегкий овощ в плане выращивания. Особенно у новичков страдает момент пикировки. Основные моменты: первое – это хороший грунт и для рассады, и для пикировки. У меня есть вермикулит – это такой разрыхлитель для грунта, зола и я покупаю грунт профессиональный хорошего качества. Баклажаны не любят кислый грунт.
Насыпаем в глубокую емкость грунт. Если есть корни, камни – удаляем.
Добавляем немного золы. По количеству примерно 5%.
Добавляем вермикулит, который разрыхляет почву.
Тщательно перемешиваем.
В пластиковых стаканчиках делаем отверстие для удаления излишней влаги.
Предварительно слегка поливаем рассаду.
Наполняем пластиковые стаканчики грунтом, слегка уплотняя его.
Пикируем с комком земли. Аккуратно извлекаем рассаду, чтобы не повредить растение.
Сажаем в заранее подготовленные небольшие лунки в стаканчиках и аккуратно помещаем в них рассаду по уровню чуть глубже, чем растение было в рассаде.
Слегка присыпаем грунтом.
Поливаем слабым раствором фитоспорином (2 столовые ложки). Так, чтобы грунт весь не стоял мокрый, пока корневая система хорошо не разрастется.
Ставим рассаду в светлое место, но не на прямые солнечные лучи.
Поливаем изредка теплой водой.
Елена Макаревич:
Есть разные сорта. Для Беларуси я бы рекомендовала выбирать ранних сроков созревания. И всегда я отталкиваюсь от тех рекомендаций, которые производители пишут на семенах. У кого есть лампы досвечивания, сажают гораздо раньше рассаду. Но я люблю, когда рассада не переросла, когда набрала достаточно сил, роста, чтобы всю свою красоту показать уже в грунте, а не у меня на подоконнике.