Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику

Поливаем изредка теплой водой.

Елена Макаревич:

Есть разные сорта. Для Беларуси я бы рекомендовала выбирать ранних сроков созревания. И всегда я отталкиваюсь от тех рекомендаций, которые производители пишут на семенах. У кого есть лампы досвечивания, сажают гораздо раньше рассаду. Но я люблю, когда рассада не переросла, когда набрала достаточно сил, роста, чтобы всю свою красоту показать уже в грунте, а не у меня на подоконнике.