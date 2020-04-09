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Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику

09 апреля 2020 14:21
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Многие любят кушать баклажаны, но не каждый решается и вырастить. Чтобы узнать, как это сделать правильно, корреспонденты СТВ отправлялись к специалисту в этом деле Елене Макаревич. 

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-1

Елена Макаревич, садовод:
Баклажаны – очень нелегкий овощ в плане выращивания. Особенно у новичков страдает момент пикировки. Основные моменты: первое – это хороший грунт и для рассады, и для пикировки. У меня есть вермикулит – это такой разрыхлитель для грунта, зола и я покупаю грунт профессиональный хорошего качества. Баклажаны не любят кислый грунт.

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-4

Насыпаем в глубокую емкость грунт. Если есть корни, камни – удаляем.

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-7

Добавляем немного золы. По количеству примерно 5%.

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-10

Добавляем вермикулит, который разрыхляет почву.

Тщательно перемешиваем.

В пластиковых стаканчиках делаем отверстие для удаления излишней влаги.

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-13

Предварительно слегка поливаем рассаду.

Наполняем пластиковые стаканчики грунтом, слегка уплотняя его.

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-16

Пикируем с комком земли. Аккуратно извлекаем рассаду, чтобы не повредить растение.

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-19

Сажаем в заранее подготовленные небольшие лунки в стаканчиках и аккуратно помещаем в них рассаду по уровню чуть глубже, чем растение было в рассаде.

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-22

Слегка присыпаем грунтом.

Поливаем слабым раствором фитоспорином (2 столовые ложки). Так, чтобы грунт весь не стоял мокрый, пока корневая система хорошо не разрастется.

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-25

Ставим рассаду в светлое место, но не на прямые солнечные лучи.

Как правильно пикировать баклажаны. Памятка дачнику-28

Поливаем изредка теплой водой.

Елена Макаревич:
Есть разные сорта. Для Беларуси я бы рекомендовала выбирать ранних сроков созревания. И всегда я отталкиваюсь от тех рекомендаций, которые производители пишут на семенах. У кого есть лампы досвечивания, сажают гораздо раньше рассаду. Но я люблю, когда рассада не переросла, когда набрала достаточно сил, роста, чтобы всю свою красоту показать уже в грунте, а не у меня на подоконнике.

# Растения и цветы # общество # Елена Макаревич # Вероника Третьякова

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