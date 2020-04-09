Гайдукевич о бизнесе: «Я доставку делаю из кафе, где всегда покупал, чтобы как-то поддержать»

Насколько чувствительными будут последствия для экономики Беларуси после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Гайдукевич о поддержке бизнеса: «Давайте, хотя бы, сейчас не проверять, чтобы не шастали, бумажки не смотрели. Дайте людям выжить!»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Поддерживать ещё друг друга надо. Свой бизнес поддерживать. Например, я хожу всё равно, доставку делаю из кафе, где я всегда покупал, чтобы как-то поддержать. Где-то в турагентстве я согласился не забирать деньги, а перенести путёвку там на год, на два. Это такие, может, примеры такие простые – надо поддержать своих сейчас предпринимателей. Самим показать пример. Что-то купить – мелочь какую-то. Поддерживать, не бросать их. Потому что это наши люди, это касается всех.