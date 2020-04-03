Ввели новые правила уличной дезинфекции в Минске. Когда и что будут убирать?

Новости Беларуси. Новые регламенты по уборке дорог, остановок и подземных переходов. Специалисты проводят работы ночью и до самого утра выполняют план, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь среди обязательных пунктов уборки улиц протирание остановок, скамеек, перил, влажное подметание ступеней лестниц и полов подземных пешеходных переходов. Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Работает бригада из 12 человек. Обработка идет с помощью ранцевых распылителей. В ночь на 3 апреля справились с работами в центре Минска. Опыт показал, что на обработку всех навесов, например, на улице Притыцкого уборщики тратят около часа.