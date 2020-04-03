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Ввели новые правила уличной дезинфекции в Минске. Когда и что будут убирать?

03 апреля 2020 18:40
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Новости Беларуси. Новые регламенты по уборке дорог, остановок и подземных переходов. Специалисты проводят работы ночью и до самого утра выполняют план, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ввели новые правила уличной дезинфекции в Минске. Когда и что будут убирать?-1

Теперь среди обязательных пунктов уборки улиц протирание остановок, скамеек, перил, влажное подметание ступеней лестниц и полов подземных пешеходных переходов.

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Ввели новые правила уличной дезинфекции в Минске. Когда и что будут убирать?-4

Работает бригада из 12 человек. Обработка идет с помощью ранцевых распылителей. В ночь на 3 апреля справились с работами в центре Минска. Опыт показал, что на обработку всех навесов, например, на улице Притыцкого уборщики тратят около часа.

Ввели новые правила уличной дезинфекции в Минске. Когда и что будут убирать?-7

Артем Ганчар, главный инженер Горремавтодора:
Мы выполняем обработку остановочных навесов, скамеек, которые расположены рядом с ними, специальными дезинфицирующими средствами, утвержденными государственными санитарными органами.

# Коронавирус # общество # Артем Ганчар # Фотофакт

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