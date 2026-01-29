Что интересует Президента при проверке готовности Вооружённых Сил? Вольфович назвал ключевые моменты
Особенности и промежуточные итоги масштабной внезапной проверки Вооруженных Сил, а также функционирование энергетической инфраструктуры в нынешних погодных условиях. Эти темы – на особом контроле главы государства. 28 января Александр Лукашенко заслушал доклады госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича и профильного вице-премьера Виктора Каранкевича, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается комплексной проверки Вооруженных Сил, погода оказывает влияние и на ее ход. Главу государства интересовало не только то, как военные выполняют поставленные задачи, но и в каких условиях, всем ли обеспечены.
Как поделился с журналистами госсекретарь Совета безопасности по итогам доклада, внимание Президент уделяет каждой детали развернувшейся проверки. В ее ходе оценивают компетентность офицеров, готовность личного состава к защите национальных интересов страны, состояние техники и материально-техническая обеспеченность воинских частей и подразделений. Кроме того, отрабатывается опыт, полученный в ходе СВО, также внимание уделяют выполнению задач военными в лесистой местности, характерной для нашей страны.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Президент прекрасно понимает, что гарантом безопасности любого государства, Беларусь не исключение, являются действительно подготовленные в профессиональном плане Вооруженные Силы. Он интересуется не только ходом этой внезапной проверки, он на постоянной основе всегда интересуется, чем живут Вооруженные Силы, в каком состоянии они находятся, какие задачи они выполняют, какие проблемы необходимо решать Вооруженным Силам. Поэтому вот такие внезапные проверки, которые приняты и проводятся по решению главы государства, они как раз позволяют сделать срез и оценить профессионализм и готовность по защите национальных интересов наших Вооруженных Сил.
«Командиры перестали бояться получать распоряжение» – Вольфович о ходе проверки ВС
В ходе проверки отрабатываются стратегии сдерживания потенциального противника. Вразрез ложным заявлениям западных сопредельных государств, угрозы с Востока нет. Оружие, которое поставлено на боевое дежурство – тактическое ядерное, комплекс «Орешник» – нацелены на недопущение агрессии.
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