Что интересует Президента при проверке готовности Вооружённых Сил? Вольфович назвал ключевые моменты

Особенности и промежуточные итоги масштабной внезапной проверки Вооруженных Сил, а также функционирование энергетической инфраструктуры в нынешних погодных условиях. Эти темы – на особом контроле главы государства. 28 января Александр Лукашенко заслушал доклады госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича и профильного вице-премьера Виктора Каранкевича, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается комплексной проверки Вооруженных Сил, погода оказывает влияние и на ее ход. Главу государства интересовало не только то, как военные выполняют поставленные задачи, но и в каких условиях, всем ли обеспечены.

Как поделился с журналистами госсекретарь Совета безопасности по итогам доклада, внимание Президент уделяет каждой детали развернувшейся проверки. В ее ходе оценивают компетентность офицеров, готовность личного состава к защите национальных интересов страны, состояние техники и материально-техническая обеспеченность воинских частей и подразделений. Кроме того, отрабатывается опыт, полученный в ходе СВО, также внимание уделяют выполнению задач военными в лесистой местности, характерной для нашей страны.