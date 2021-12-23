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Как в Беларуси совершенствуется служба «одно окно»? Совместный семинар Минюста и ЖКХ прошёл в Минске

23 декабря 2021 07:15
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Новости Беларуси. Министерство юстиции постепенно расширяет спектр оказываемых услуг в службе «одно окно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для удобства населения в работу внедряют новые технологии.

Как в Беларуси совершенствуется служба «одно окно»? Совместный семинар Минюста и ЖКХ прошёл в Минске-1

Детская комната, электронная очередь или обратная связь. Лучшие практики службы представили на совместном семинаре Минюста, ЖКХ и администраций областей. Сегодня можно решить волнующий вопрос, даже не выходя из дома. Например, только служба «одно окно» Горецкого райисполкома за 11 месяцев 2021 года приняла около 6 000 обращений по 180 процедурам. И все благодаря новым технологиям.

Как в Беларуси совершенствуется служба «одно окно»? Совместный семинар Минюста и ЖКХ прошёл в Минске-4

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Любое общество имеет свое лицо. Лицо общества формируется из самых различных факторов, в том числе из возможности, доступности каждым человеком реализовать свои права и, конечно, получить какие-то документы, оформить административную процедуру.

Как в Беларуси совершенствуется служба «одно окно»? Совместный семинар Минюста и ЖКХ прошёл в Минске-7

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации:
Одной из основных работ была модернизация общегосударственной автоматизированной информационной системы, которая считается ядром электронного правительства. Эта модернизация действительно позволяет теперь подключить большее количество государственных информационных систем и ресурсов, которые изначально были построены немножко на различной архитектуре. Но теперь они могут работать воедино, тем самым из «одного окна» мы можем получать совершенно разные сведения.

Как в Беларуси совершенствуется служба «одно окно»? Совместный семинар Минюста и ЖКХ прошёл в Минске-10

Программный комплекс «Одно окно» работает в 80 районах. И сегодня это один из самых удобных механизмов общения граждан и госорганов.

# Прием граждан # общество # Сергей Хоменко # Павел Ткач # Фотофакт

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