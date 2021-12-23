Как в Беларуси совершенствуется служба «одно окно»? Совместный семинар Минюста и ЖКХ прошёл в Минске

Новости Беларуси. Министерство юстиции постепенно расширяет спектр оказываемых услуг в службе «одно окно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для удобства населения в работу внедряют новые технологии.

Детская комната, электронная очередь или обратная связь. Лучшие практики службы представили на совместном семинаре Минюста, ЖКХ и администраций областей. Сегодня можно решить волнующий вопрос, даже не выходя из дома. Например, только служба «одно окно» Горецкого райисполкома за 11 месяцев 2021 года приняла около 6 000 обращений по 180 процедурам. И все благодаря новым технологиям.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Любое общество имеет свое лицо. Лицо общества формируется из самых различных факторов, в том числе из возможности, доступности каждым человеком реализовать свои права и, конечно, получить какие-то документы, оформить административную процедуру.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации:

Одной из основных работ была модернизация общегосударственной автоматизированной информационной системы, которая считается ядром электронного правительства. Эта модернизация действительно позволяет теперь подключить большее количество государственных информационных систем и ресурсов, которые изначально были построены немножко на различной архитектуре. Но теперь они могут работать воедино, тем самым из «одного окна» мы можем получать совершенно разные сведения.