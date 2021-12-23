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«Их целью было насилие в отношении правоохранителей, должностных лиц». Задержаны участники террористической группировки

23 декабря 2021 06:49
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Новости Беларуси. На встрече с активом Гомельской области Президент озвучил информацию о задержании целой группировки террористов, под прицелом которой были госслужащие, силовики, судьи и, по сути, все белорусы, несогласные с так называемыми «змагарами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас мы располагаем новыми подробностями резонансных преступлений.  

«Их целью было насилие в отношении правоохранителей, должностных лиц». Задержаны участники террористической группировки-1

Шестеро участников преступной группы уже задержаны, еще один находится в розыске. Как выяснилось, все они имели отношение к неформальной организации «Супраціў», которая была создана в мае 2021 года как раз с целью совершения преступлений против власти и населения, которое поддерживает государственную политику. В ходе расследования выяснились факты конкретного экстремизма, начиная от попыток поджогов зданий и автомобилей до насилия над правоохранителями и повреждения их имущества. За подобные акты терроризма в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.  

«Их целью было насилие в отношении правоохранителей, должностных лиц». Задержаны участники террористической группировки-4

Сергей Ванагель, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Задержанными оказались трое несудимых минчан 32, 36 и 43 лет, которые объединились в закрытом Telegram-чате, являющимся структурным подразделением инициативы «Буслы ляцяць». Их целью было насилие в отношении правоохранителей, должностных лиц, органов государственной власти, а также повреждение их имущества в связи с выполнением ими их служебных обязанностей.  

«Их целью было насилие в отношении правоохранителей, должностных лиц». Задержаны участники террористической группировки-7

Свои преступления участники группировки совершали тщательно планируя и с особым цинизмом, снимали на камеру и впоследствии публиковали в Telegram-канале. И, что самое возмутительное, были убеждены в безнаказанности. Одной из жертв экстремистов стал даже страж правосудия.  

«Их целью было насилие в отношении правоохранителей, должностных лиц». Задержаны участники террористической группировки-10

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по Минску:
Их целью было оказать воздействие на принятие решения должностным лицом, а также воспрепятствование его служебной деятельности путем повреждения принадлежащего имущества.  

Арестованные дали признательные показания. Однако расследования уголовных дел продолжаются. Следователи не исключают, что не все эпизоды злодеяний преступной группировки установлены.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Ванагель # Андрей Мотолько # Фотофакт

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