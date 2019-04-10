Как в Беларуси реализуют нерестовый запрет и какое наказание за незаконную ловлю рыбы? Интервью с Александром Драгуном

Новости Беларуси. Весенний запрет на ловлю рыбы с 10 апреля начал действовать в Витебской области. Так называемый нерестовый запрет вводится в стране ежегодно – он предусмотрен законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом, в зависимости от региона, сроки ограничения ловли рыбы отличаются. Где-то он уже действует с начала марта. Исключение – лишь любительское рыболовство. Подробнее об этом расскажет начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Александр Драгун.

«Разрешено использовать одну удочку для того, чтобы люди могли отдохнуть на природе, не нанося ей ущерб» Сергей Прохоров, СТВ:

Итак, с этого дня уже во всей стране ограничена ловля рыбы. Давайте начнем с того, что можно, а что нельзя делать в этот период?

Александр Драгун, начальник управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

В этот период у всех на слуху – есть такое выражение, – что в период нереста можно ловить только одной удочкой с одним крючком без захода в воду. Это такие постулаты, которые должны соблюдать все рыболовы для того, чтобы минимизировать вред нерестящейся рыбе, поскольку для рыбы это очень ответственный момент – момент ее воспроизводства. Если помните выражение, что раньше во время нереста даже в колокола не били. Идя навстречу рыболовам, безусловно, разрешено использовать одну удочку для того, чтобы люди могли отдохнуть на природе, не нанося ей ущерб. В этот период Государственная инспекция переходит на усиленный режим работы. В настоящее время мы сосредоточили свои усилия не только на выявление правонарушений, но и, в первую очередь, на их профилактику. Хотелось бы отметить, что если в прошлом году мы изъяли более 300 километров сетей, то из них почти половина изъята именно при незаконном хранении. Хотелось бы обратиться к нашим зрителям, что если у кого-то есть запрещенные орудия рыболовства, сети или какие-то другие, то можете сообщить на телефон доверия Государственной инспекции. Сотрудник нашей дежурной службы объяснит, как можно добровольно сдать сети, избежав какой-либо ответственности за их незаконное хранение.

Сергей Прохоров:

Давайте уточним, раз уж вы говорите о добровольной сдаче, что помимо сетей является еще незаконными предметами или приспособлениями для ловли рыбы? Александр Драгун:

Безусловно, это всевозможные ловушки, мерёжи, нерета так называемые, это могут быть неводы, бредни. Их еще называют традиционными орудиями рыболовства. Всевозможные маломерные жаберные сети, как их еще называют, «телевизоры». То есть всевозможные сети, которые использует при их изготовлении. «Установлена административная ответственность для физических лиц в размере от 5 до 50 базовых единиц» Сергей Прохоров:

Что грозит нарушителям?



Александр Драгун:

На сегодняшний день установлена административная ответственность для физических лиц в размере от 5 до 50 базовых единиц с конфискацией запрещенных орудий рыболовства. Поэтому каждый должен взвесить риск и предусмотреть. У нас в практике есть случаи, буквально недавно был задержан гражданин за незаконную добычу рыбы. Ему предложили, чтобы избежать ответственности еще и за хранение, добровольно выдать сети. Человек согласился, выдал добровольно, избежав тем самым ответственности.

Есть другой пример, когда человек сказал, что дома у него больше ничего не хранится. Наши сотрудники пришли туда с осмотром, в том числе осмотр проводит следственно-оперативная группа, когда это более серьезные нарушения с признаками причинения ущерба в крупном размере, находят эти сети, и человек, помимо ответственности за незаконную добычу рыбы, еще и несет ответственность за незаконное хранение сетей.