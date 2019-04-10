Безвиз между Беларусью и Гонконгом вступил в силу

Новости Беларуси.Расширяя границы. Белорусские путешественники могут пребывать в Гонконге без визы 30 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые правила вступают в силу 10 апреля.

Напомним, в КНР белорусы могут находиться без специального разрешения на протяжении месяца. Но в Гонконге действовали свои правила. И наши граждане могли рассчитывать только на 2 недели.