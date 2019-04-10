Как избежать сноса ветхих домов и незаконного строительства? С минчанами встретился помощник Президента Виталий Прима

Новости Беларуси. Под личным контролем. Администрация Президента продолжает приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 10 апреля с жителями столицы встретился помощник Президента, инспектор по Минску – Виталий Прима. На встрече обсуждали вопросы, которые в основном касаются социальной сферы. Это строительство жилья и благоустройство.

В частности, минчане предлагали, как избежать сноса ветхих домов и жаловались на случаи незаконного строительства. Всего на встрече рассмотрели более десятка вопросов.



Аркадий Калиновский, заместитель директора ООО «Мансарды столицы»:

Есть дома крепкие, хорошие, которые вполне могут еще простоять. Заниматься их сносом сегодня накладно. Что мы предлагаем – это достаточно серьезная реконструкция с возведением дополнительных фундаментов. Мы нашли общий язык и с представителями Мингорисполкома, и с представителем ЖКХ.

Виталий Прима, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску:

Было несколько, с моей точки зрения, интересных обращений как физических лиц, так и юридических лиц. Все вопросы был проанализированы, исходя из тематики могу сказать, что основными вопросами являются жилищные вопросы.