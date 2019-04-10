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Как избежать сноса ветхих домов и незаконного строительства? С минчанами встретился помощник Президента Виталий Прима

10 апреля 2019 13:53
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Новости Беларуси. Под личным контролем. Администрация Президента продолжает приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Как избежать сноса ветхих домов и незаконного строительства? С минчанами встретился помощник Президента Виталий Прима-1

Так, 10 апреля с жителями столицы встретился помощник Президента, инспектор по Минску – Виталий Прима. На встрече обсуждали вопросы, которые в основном касаются социальной сферы. Это строительство жилья и благоустройство.

Как избежать сноса ветхих домов и незаконного строительства? С минчанами встретился помощник Президента Виталий Прима-4

В частности, минчане предлагали, как избежать сноса ветхих домов и жаловались на случаи незаконного строительства. Всего на встрече рассмотрели более десятка вопросов.

Как избежать сноса ветхих домов и незаконного строительства? С минчанами встретился помощник Президента Виталий Прима-7


Аркадий Калиновский, заместитель директора ООО «Мансарды столицы»:
Есть дома крепкие, хорошие, которые вполне могут еще простоять. Заниматься их сносом сегодня накладно. Что мы предлагаем – это достаточно серьезная реконструкция с возведением дополнительных фундаментов. Мы нашли общий язык и с представителями Мингорисполкома, и с представителем ЖКХ.

Как избежать сноса ветхих домов и незаконного строительства? С минчанами встретился помощник Президента Виталий Прима-9

Виталий Прима, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску:
Было несколько, с моей точки зрения, интересных обращений как физических лиц, так и юридических лиц. Все вопросы был проанализированы, исходя из тематики могу сказать, что основными вопросами являются жилищные вопросы.

Как избежать сноса ветхих домов и незаконного строительства? С минчанами встретился помощник Президента Виталий Прима-12



Аналогичные встречи пройдут также 11 и 12 апреля. Одна из основных целей - проверить, как местная власть решает вопросы, которые белорусы направили в БелТА при подготовке к «Большому разговору» с главой государства.

# Прием граждан # общество # Виталий Прима # Фотофакт

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