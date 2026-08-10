Как в Беларуси реализуется инициатива «Учись и работай»? Рассказали в Минобразования

Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы? Почему колледжи – новый тренд? И какие тенденции уже на грядущий учебный год? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили все нюансы жаркого вступительного лета.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

У нас сейчас реализуется инициатива «Учись и работай». Более 140 профессий на наших ведущих предприятиях, уже студенты старших курсов могут официально трудоустроиться. То есть не в такси, не в разносчика пиццы, а именно на предприятие инженером.