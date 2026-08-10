Прямой эфир

Как в Беларуси реализуется инициатива «Учись и работай»? Рассказали в Минобразования

10 августа 2026 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как прошла вступительная кампания в белорусские вузы? Почему колледжи – новый тренд? И какие тенденции уже на грядущий учебный год? На площадке ток-шоу «По существу» обсудили все нюансы жаркого вступительного лета.

Как в Беларуси реализуется инициатива «Учись и работай»? Рассказали в Минобразования-2

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси: 
У нас сейчас реализуется инициатива «Учись и работай». Более 140 профессий на наших ведущих предприятиях, уже студенты старших курсов могут официально трудоустроиться. То есть не в такси, не в разносчика пиццы, а именно на предприятие инженером.

Может ли ИИ заменить программиста? Ответил первый проректор БГУИР

# Сергей Пищов # Образование в Беларуси # Трудоустройство

Другие новости рубрики

Все новости
Школьные базары по всей стране взяты под жесткий контроль
10 августа 2026 18:16

Школьные базары по всей стране взяты под жесткий контроль

В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов
10 августа 2026 18:10

В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов

Более 10 тыс. многодетных семей в Минске получили единовременную выплату к школе
10 августа 2026 17:52

Более 10 тыс. многодетных семей в Минске получили единовременную выплату к школе