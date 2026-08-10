Более 10 тыс. многодетных семей в Минске получили единовременную выплату к школе

Более 10 тысяч столичных многодетных семей уже получили единовременную выплату к школе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Средства полагаются тем, кто воспитывает трех и более детей до 18 лет. При этом доход родителей не имеет значения. Размер господдержки – 30 % от бюджета прожиточного минимума, или более 159 рублей на каждого школьника. Для получения выплаты нужно обратиться в учреждение образования с заявлением и необходимыми документами.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Кроме этой помощи, семьи, у которых средний душевой доход не превышает 795 рублей, имеют возможность воспользоваться адресной помощью, в том числе и для подготовки детей к школе. Перечень документов немножко шире и зависит от того, в какой ситуации и какая семья находится. Регулируется этот вид помощи 41 указом Президента Республики Беларусь, и, соответственно, обращаться за этим видом помощи можно в территориальные центры социального обслуживания населения по месту жительства семьи.

Всего в Минске единовременную материальную помощь к школе получат около 16 тысяч многодетных семей. Предусмотрены и дополнительные выплаты: государственная адресная соцпомощь, а также выплаты по месту работы родителей.