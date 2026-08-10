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В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов

10 августа 2026 18:10
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Ликвидация последствий ночной стихии в Беларуси ведется в круглосуточном и максимально усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Шквалистый ураганный ветер, который пронесся по южным регионам страны на минувшей неделе, причинил серьезный ущерб не только жилому сектору и линиям электропередачи, но и лесному фонду. 

Основной удар стихийного фронта пришелся на Гомельскую область. Масштабные повреждения в регионе затронули сотни гектаров, причем половина из этих массивов уничтожена полностью и требует тотальной санитарной вырубки. 

Лесхозы региона мобилизовали все ресурсы. На помощь местным специалистам экстренно прибыли бригады из соседних районов. Главная задача сейчас – на максимальной скорости расчистить завалы и спасти качество поврежденной древесины, чтобы уже этой осенью засадить новые гектары молодым лесом.

Как оперативные службы справляются с буреломом и какова цена разгула стихии – наш корреспондент Анна Корольчук. 

В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов-2

Шквалистый ветер налетел внезапно и оставил после себя сотни поваленных деревьев и обесточенные деревни. В эпицентре разгула стихии в Жлобинском районе оказались Приберезинское, Стрешинское и Хальчанское лесничества. 

Ликвидировать завалы начали незамедлительно. До глубокой ночи расчищали трассу М5 и проезды к деревням Кабановка и Сельное. Это позволило восстановить движение автолавок, скорой помощи и, самое главное, дать проезд аварийным бригадам энергетиков для ремонта линий. Потом техника переместилась вглубь лесных массивов.

В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов-4

Максим Володченко, оператор харвестера лесопункта Жлобинского лесхоза:
Приехали на расчистку завалов по первому требованию, работали до ночи, разбирали, помогали людям, электричества не было. Разбирали электролинии дружно коллективом. Потом мы приступили к расчистке завалов. Сейчас работаем в штатном режиме. Участки всегда сложные после ветровальных буреломов, ну, приходится работать в таких условиях, какие есть, такая у нас работа.

Для Максима Володченко это уже второй подобный опыт. Молодой человек пришел в лесхоз в 2024 году и сразу попал на расчистку масштабного бурелома, накрывшего юго-восток страны. Теперь знает, как действовать быстро и безопасно. Объемы работ в Жлобинском районе сейчас сравнимы с последствиями стихии двухлетней давности. На помощь местному лесхозу прибыли коллеги из Рогачевского, Речицкого и Светлогорского районов. Главная задача сейчас – провести полное обследование и отвести участки под санитарные рубки.

Далее смотрите в видео. 

# Ураган

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