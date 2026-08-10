В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов

Ликвидация последствий ночной стихии в Беларуси ведется в круглосуточном и максимально усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шквалистый ураганный ветер, который пронесся по южным регионам страны на минувшей неделе, причинил серьезный ущерб не только жилому сектору и линиям электропередачи, но и лесному фонду.

Основной удар стихийного фронта пришелся на Гомельскую область. Масштабные повреждения в регионе затронули сотни гектаров, причем половина из этих массивов уничтожена полностью и требует тотальной санитарной вырубки.

Лесхозы региона мобилизовали все ресурсы. На помощь местным специалистам экстренно прибыли бригады из соседних районов. Главная задача сейчас – на максимальной скорости расчистить завалы и спасти качество поврежденной древесины, чтобы уже этой осенью засадить новые гектары молодым лесом.