В Жлобинском районе лесхозы продолжают расчистку буреломов
Ликвидация последствий ночной стихии в Беларуси ведется в круглосуточном и максимально усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шквалистый ураганный ветер, который пронесся по южным регионам страны на минувшей неделе, причинил серьезный ущерб не только жилому сектору и линиям электропередачи, но и лесному фонду.
Основной удар стихийного фронта пришелся на Гомельскую область. Масштабные повреждения в регионе затронули сотни гектаров, причем половина из этих массивов уничтожена полностью и требует тотальной санитарной вырубки.
Лесхозы региона мобилизовали все ресурсы. На помощь местным специалистам экстренно прибыли бригады из соседних районов. Главная задача сейчас – на максимальной скорости расчистить завалы и спасти качество поврежденной древесины, чтобы уже этой осенью засадить новые гектары молодым лесом.
Как оперативные службы справляются с буреломом и какова цена разгула стихии – наш корреспондент Анна Корольчук.
Шквалистый ветер налетел внезапно и оставил после себя сотни поваленных деревьев и обесточенные деревни. В эпицентре разгула стихии в Жлобинском районе оказались Приберезинское, Стрешинское и Хальчанское лесничества.
Ликвидировать завалы начали незамедлительно. До глубокой ночи расчищали трассу М5 и проезды к деревням Кабановка и Сельное. Это позволило восстановить движение автолавок, скорой помощи и, самое главное, дать проезд аварийным бригадам энергетиков для ремонта линий. Потом техника переместилась вглубь лесных массивов.
Максим Володченко, оператор харвестера лесопункта Жлобинского лесхоза:
Приехали на расчистку завалов по первому требованию, работали до ночи, разбирали, помогали людям, электричества не было. Разбирали электролинии дружно коллективом. Потом мы приступили к расчистке завалов. Сейчас работаем в штатном режиме. Участки всегда сложные после ветровальных буреломов, ну, приходится работать в таких условиях, какие есть, такая у нас работа.
Для Максима Володченко это уже второй подобный опыт. Молодой человек пришел в лесхоз в 2024 году и сразу попал на расчистку масштабного бурелома, накрывшего юго-восток страны. Теперь знает, как действовать быстро и безопасно. Объемы работ в Жлобинском районе сейчас сравнимы с последствиями стихии двухлетней давности. На помощь местному лесхозу прибыли коллеги из Рогачевского, Речицкого и Светлогорского районов. Главная задача сейчас – провести полное обследование и отвести участки под санитарные рубки.
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