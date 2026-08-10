Школьные базары по всей стране взяты под жесткий контроль

Школьные базары по всей стране взяли под жесткий контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы проверили уже 26 городов, сверяясь с утвержденным перечнем из 70 обязательных позиций. Инспекторы смотрят не только ассортимент, но и цены, и страну-производителя. А санитарные службы на ярмарках оценивают безопасность детских товаров.
Только в Могилеве из продажи изъяты почти 30 импортных единиц, на которые у продавцов не оказалось нужных документов. Проверки своевременны, ведь уже с 13 августа вступят в силу новые правила: школьную форму будут шить только из износостойких отечественных и российских тканей, а проверить фабрики родители смогут в онлайн-реестре «Качество.бел».
Про надежный школьный шопинг расскажет Юлия Мычка.
В этом списке порядка 70 позиций: от обычной шариковой ручки до элементов школьной одежды и обуви для учеников разного возраста. Перечень утвержден Министерством образования – это путеводитель для инспекторов профсоюзов, главная цель которых – на местах убедиться, что родители смогут купить все необходимое, и не допустить необоснованного роста цен.
За первую неделю августа специалисты уже посетили 82 торговых объекта по всей стране.
Любовь Гончарова, советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
В случае отсутствия в продаже важных позиций профсоюзы незамедлительно отрабатывают ситуацию с местными органами власти и при необходимости связываются, подключают наших отечественных производителей.
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