Школьные базары по всей стране взяты под жесткий контроль

Школьные базары по всей стране взяли под жесткий контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы проверили уже 26 городов, сверяясь с утвержденным перечнем из 70 обязательных позиций. Инспекторы смотрят не только ассортимент, но и цены, и страну-производителя. А санитарные службы на ярмарках оценивают безопасность детских товаров.

Только в Могилеве из продажи изъяты почти 30 импортных единиц, на которые у продавцов не оказалось нужных документов. Проверки своевременны, ведь уже с 13 августа вступят в силу новые правила: школьную форму будут шить только из износостойких отечественных и российских тканей, а проверить фабрики родители смогут в онлайн-реестре «Качество.бел».