Основное зимнее событийное пространство – рассказываем о выставке «Моя Беларусь»

Новый год в Минске – это не только праздничные огни и гулянья. Это настоящий туристический центр Восточной Европы, который принимает гостей из России, стран Европы и Азии благодаря упрощенным условиям въезда и насыщенной культурной программе. Туризм становится одним из ключевых драйверов развития экономики Беларуси. Программа пятилетки выделяет реализацию туристического потенциала как один из семи ключевых приоритетов для роста экономики, повышения качества жизни и укрепления регионов. Львиная доля туристов в отелях Минска – по-прежнему гости из России и ближайших стран. Но растет интерес и из европейских стран благодаря безвизу. Об этом и не только поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Как развивается международное сотрудничество в сфере туризма – узнали у директора информационно-туристического центра «Минск»
Екатерина Забенько, ведущая:
Огромное количество выставок проходит в Беларуси. Мы представляем тоже свой потенциал. Это, безусловно, расширяет в том числе взаимодействие в туристической сфере. Наверное, отдельным пунктом здесь все-таки можно упомянуть выставку «Моя Беларусь», которая вот буквально за два года стала максимально популярной у туристов в том числе. Так вот, что представлено на нашем стенде? Как она смогла вырасти по сравнению с прошлым годом, потому что, казалось, уже лучше ничего быть не может?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристического центра «Минск»:
С 19 декабря 2025 года начала работу свою выставка достижений суверенной Беларуси «Моя Беларусь». Там разделена зона на два зала. Один из залов посвящен как раз таки туристическому потенциалу Республики Беларусь, в котором представлен стенд Минска. Он самый большой, расположился на 600 квадратах. Экспозиция выстроена на позитивном образе – «Минск многоликий». Мы сделали четыре зоны – это «Минск – город-герой». Мы не прошли те даты, исторические славные даты – 80-летие Победы, 80-летие освобождения Беларуси, присвоение 50-летия звания «Город-герой» Минску. Опять же, мы представили там наш велопешеходный туристический маршрут на мини-карте. Мы расставили геотеги, записали дополнительно аудиогид. Благодаря мотовелозаводу мы, в принципе, даем возможность маленьким посетителям, юным посетителям прокатиться по этому маршруту. Вторая зона – это «Минск – библиотека впечатлений». Вас там ждет интерактивная фотозона «Беларусьфильма» с последними новинками, автограф-сессиями. Зона исторического центра, где вас поприветствует войт и минский летописец. Зона «Минск образовательный», где мы представили все уровни образовательного Минска с мастер-классами, музеями города. «Минск технологичный» – тоже последние новинки и разработки, достижения наши инновационные. Она является, можно сказать, основным таким зимним событийным пространством Минска.
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