Основное зимнее событийное пространство – рассказываем о выставке «Моя Беларусь»

Новый год в Минске – это не только праздничные огни и гулянья. Это настоящий туристический центр Восточной Европы, который принимает гостей из России, стран Европы и Азии благодаря упрощенным условиям въезда и насыщенной культурной программе. Туризм становится одним из ключевых драйверов развития экономики Беларуси. Программа пятилетки выделяет реализацию туристического потенциала как один из семи ключевых приоритетов для роста экономики, повышения качества жизни и укрепления регионов. Львиная доля туристов в отелях Минска – по-прежнему гости из России и ближайших стран. Но растет интерес и из европейских стран благодаря безвизу. Об этом и не только поговорили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как развивается международное сотрудничество в сфере туризма – узнали у директора информационно-туристического центра «Минск»

Екатерина Забенько, ведущая:

Огромное количество выставок проходит в Беларуси. Мы представляем тоже свой потенциал. Это, безусловно, расширяет в том числе взаимодействие в туристической сфере. Наверное, отдельным пунктом здесь все-таки можно упомянуть выставку «Моя Беларусь», которая вот буквально за два года стала максимально популярной у туристов в том числе. Так вот, что представлено на нашем стенде? Как она смогла вырасти по сравнению с прошлым годом, потому что, казалось, уже лучше ничего быть не может?