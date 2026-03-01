Как развивается сотрудничество между КНР и нашей страной? Рассказал посол Китая в Беларуси

Идем на Восток, где у Беларуси много друзей и надежных партнеров. И среди них, конечно, Китай. Минск и Пекин настроены на выполнение всех договоренностей. Это на неделе подтвердил посол КНР на встрече в МИД и в нашем интервью. Специально для нас Чжан Вэньчуань буквально приоткрыл двери в закулисье мировой дипломатии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что белорусского в китайском меню, какой подарок Лукашенко особо запомнили в Китае и какие проекты станут ключевыми в ближайшие 2 года – смотрим.

Быстро и бодро посол Китая входит в зал. Короткое рукопожатие, и уже бы приступить к работе. Но сначала короткий экскурс в историю. На этих фото последние встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Одна из них состоялась в личной резиденции китайского лидера. Для Президента Беларуси распахнули двери самого закрытого места в Китае. А это напоминание о переговорах на саммите ШОС в Тяньцзине.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Я думаю, что встреча между нашими главами государств всегда отличается добротой и теплотой. Хотя встреча с галстуками, но это встреча между двумя великими политиками, встреча между двумя близкими друзьями.

– В этом году пополнится ваша выставка новыми фотографиями?

– Я могу сказать, что коллекция наших фото постоянно пополняется. Я думаю, что исключений, наверное, не будет. Наших лидеров уже связывает что-то большее, чем политика и экономика. Эта связь передается и народам. Сохраняет эту атмосферу и посольство. Даже в этом восточном интерьере замечаем кусочек Минска.

Чжан Вэньчуань:

– Мы все минчане. Мы очень любим Минск, вашу столицу. Считаем уже второй родиной для нас. Тем более эту картину подарил мне уважаемый господин Президент в прошлом году, перед праздником Весны.

– Наш Президент?

– Да. Это его подарок. Поэтому я специально здесь показывал, чтобы все гости хорошо знали Минск. Но про подарок я мало кому говорю.

И это не последний инсайд от китайского дипломата. Но чуть позже. А сейчас переходим к более предметному разговору. 2025–2026-й объявлены годами промышленной кооперации между Минском и Пекином. Что это значит для наших стран?

Чжан Вэньчуань:

Сейчас наши предприятия, наши научно-исследовательские институты, наши вузы очень тесно сотрудничают, совместно прорабатывают реализацию целого ряда совместных проектов. Те направления, которые уже существуют, будем развивать. Также будем открывать новые направления, например, IT-отрасли, отрасли искусственного интеллекта. Между нами тоже есть большие перспективы. Я уверен, что в течение этих двух лет между нами будут появляться очень много таких совместных проектов, взаимовыгодных.

Один из самых успешных совместных проектов – это индустриальный парк «Великий камень», где уже больше 170 резидентов. Акцент на медицину, логистику и высокие технологии. Объем взаимной торговли растет. За 10 лет увеличился в 3,5 раза. Чжан Вэньчуань:

В эти годы на китайском рынке появляется все больше и больше белорусских товаров. И большой популярностью пользуются именно продукты питания, как мясо, молочные продукты, растительное масло. И в прошлом году Беларусь очень активно участвовала в организованной Китаем инициативе «Электронная коммерция Шелкового пути во благо всего мира». И национальный павильон Беларуси продемонстрировал впечатляющие результаты более чем на 10 крупных китайских онлайн-платформах, а общее количество подписчиков превысило уже 2,7 миллиона человек. В будущем Китай будет принимать еще более практических мер по расширению импорта, открывая новые возможности огромного китайского рынка для всех стран мира, включая Беларусь.

На неделе в Китай из Беларуси отправился сборный поезд. Это удешевит логистику. Василек уже несколько раз отправлялся по маршруту. Его уникальность в том, что он везет не моногруз, а много контейнеров с разными начинками. В этот раз загрузили торф, лен, пиломатериалы. А что еще ждут в КНР?

Чжан Вэньчуань:

В прошлом году я посещал очень много предприятий белорусских. Есть предприятия, которые готовят питание, которые делают обувь, одежду. Я думаю, что все эти качественные продукты имеют возможность попасть на китайский рынок, потому что наш рынок открытый. Я бы хотел сказать, что, наверное, все качественные продукты имеют свое преимущество.

Но на китайский рынок не так просто зайти, как может показаться. Даже несмотря на всепогодный и всеобъемлющий характер наших отношений, конкуренцию никто не отменял. А в Китае есть все, и даже больше. Чжан Вэньчуань:

Я очень рекомендую предприятиям Беларуси побольше делать рекламу, презентацию в Китае. Особенно пользоваться разными возможностями выставок, разных ярмарок в Китае, побольше о себе рассказывать.

Но, пожалуй, лучший мастер-класс по продвижению белорусских продуктов в Китай осенью преподал Президент, когда привез в подарок Си Цзиньпину мешок нашей картошки. Презент в Китае оценили. В соцсетях писали, что это самый искренний и душевный подарок, который нельзя купить за деньги. Фуд-блогеры начали постить рецепты драников, а этот жест стал идеальным примером отношений между лидерами государств.

Чжан Вэньчуань:

В прошлом году, вы, наверное, хорошо знаете, Президент в Тяньцзине подарил самую вкусную картошку Беларуси, которая уже пользуются большой популярностью в Китае. В интернете куча людей похвалила этот подарок.

– Да? Почему картошка?

– Ну, ведь у нас есть хорошая пословица. Не дорог подарок, а дорога любовь. Самый близкий друг привез картошки своего производства, которую выращивает у себя в семье, за более чем 8 тысяч метров. Это большая любовь. Раз зашел разговор о картошке, то тут и драники. В посольство приглашали даже шеф-повара, чтобы научиться готовить главное белорусское блюдо.

Чжан Вэньчуань:

Я драники уже кушал не раз. И в ресторанчиках, и на наших приемах мы тоже драники готовим. Я вижу, что в Беларуси драники своеобразны. В каждой области свои драники и рецепт разный.

В новое посольство китайские дипломаты переехали в 2023 году. Это закрытая территория площадью около 15 тысяч квадратов – настоящий кусочек Китая в центре Минска. Здесь и главная достопримечательность КНР, и иероглифы во всю стену, и традиционные вазы. В Китае это, кстати, символ мира, поэтому они есть в каждом доме, эти приехали прямиком из Поднебесной. Но есть и отсылки к Беларуси. Прямые, как этот пейзаж, так и еле заметные, почти неуловимые, но неразрывно связывающие нас.

– Я вот заметила, что в начале зала это все-таки белорусский орнамент, да?

– Да.

– Это вышивка?

– Это вышивка традиционная белорусская. Она очень красивая. Тут видно очень сложную работу. У нас в Китае тоже есть схожая вышивка. Поэтому я думаю, что между нами есть эти схожие…

– Нити, которые нас связывают. Посольство поражает своими масштабами. Но и в этом есть свой символизм.