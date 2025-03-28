Как в Беларуси будут повышать эффективность работы контролирующих органов? Итоги совещания у Президента

Не прошел согласование. Проект указа о контрольно-надзорной деятельности повторно отправлен на доработку. Сегодня документ представили главе государства во время совещания по вопросам повышения эффективности работы контролирующих органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект указа был подготовлен правительством и дополнительно изучен Комитетом госконтроля. Однако некоторые тезисы Александр Лукашенко поставил под сомнение и предложил проанализировать. Это уже не первая попытка оптимизировать систему. В мае 2024 года тема уже выносилась на обсуждение. Александр Лукашенко ставил задачу: перевести контрольную деятельность в режим профилактики, а не наказания. Представленный проект указа Президент поручил сделать понятным и удобным для использования. Посыл следующий – кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы контролирующих органов, сделав акцент на повышении эффективности. Но и сейчас в документе оказались пробелы, которые в последующем могут повлиять на качество выполнения важных задач. Как найти компромисс между контролем и лишним давлением? Из Красного зала – наш политический обозреватель Алена Сырова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот вы пишете, я читал заключение правительства: «Вводится запрет на проведение выборочных проверок добросовестных субъектов чаще одного раза в 5 лет». Сразу вопрос: почему в 5 лет, а не в 2, не в 3 года, не в 10 лет? Что такое добросовестные? Все экономисты сидят. Я такого понятия не знаю. Говорят, добросовестный человек. Ну, подходит более-менее добросовестный, и то сразу вопрос: а какими качествами должен этот добросовестный обладать? А тут «добросовестный субъект, вводится запрет», список какой-то будет. Ладно список, но благодаря друзьям, знакомым, любовницам и прочее, все практически скоро станут добросовестными. Проверять даже некого будет. Они налоги не платили и не будут платить. Не выполняют справедливые требования даже главы государства и не будут выполнять. Что такое добросовестно? И самое главное, а почему мы высшему должностному лицу, который возглавляет самый высокий орган, запрещаем самому определяться, где проверять, где не проверять? Почему? Если мы им не доверяем, они негодяи последние, давайте их ликвидируем. И все. Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

Требования к этим критериям риска определяются Советом министров, Комитетом государственного контроля и Генеральной прокуратурой. Поэтому на основании совокупности этих критериев будет и определяться субъект с минимальными критериями риска, к которому можно применить данную норму. Но если у контролирующего органа будет информация о том, что этот субъект, несмотря на свой статус, совершает правонарушения, а для этого достаточный инструментарий и у налоговых органов, у Комитета госконтроля, у других контролирующих органов, в отношении его может быть назначена внеплановая проверка. Как тематическая, он может попасть в план проверок, подвергнуться сплошной проверке своей финансовой, хозяйственной деятельности. Александр Лукашенко:

Вы хотите сказать, что при желании Герасимов не найдет повод, чтобы его проверить? И вы найдете, и он найдет. Жизнь есть жизнь. Так зачем мы пишем то, что не будет работать фактически? Мы запретили «но», а это «но» будет перечеркивать то, что мы запретили. Дмитрий Кийко озвучил новеллы, с которыми, по крайне мере, публично все согласны. Но есть и те, что не устраивают госконтроль. Два основных направления, и снова упираемся в формулировки.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Минархитектуры, Минприроды, налоговая. Как платить налог? При том что субъект, когда обращается, он же излагает ситуацию так, как ему выгодно. И когда дается разъяснение, там же не перепроверяется все это, только исходят из того, что написали. Вот написано, налог надо платить так. Хотя на самом деле, может быть, это и не так, но я обязан этим руководствоваться. Кстати, получается, что мы этих должностных лиц вводим в ранг… Условно, разъяснение равно указ Президента или закон. Суд, получается, уже вообще непонятно, чем занимается. Если сейчас для суда разъяснение – это просто мнение условно государственного органа, как и для меня... Если я считаю, что норма изложена по-другому, я буду руководствоваться так, как мы считаем. А сейчас я буду руководствоваться тем, что мне напишет районная природоохранная инспекция. И суд это уже оспорить тоже не может, потому что для него это закон. Для чего это все делается? Это прямой путь коррупции. Если каждое должностное лицо в государстве начнет подписывать бумаги субъектам хозяйствования и мы обязаны будем этим руководствоваться, будут подписывать все, что надо. А примеров, когда один и тот же орган по-разному трактует с точностью до наоборот, более чем достаточно. На ремарку главы АП Президент обратил внимание. Александр Лукашенко неоднократно говорил: Администрация – фильтр, через который недопустимо на стол главе государства пропускать не готовые документы. Хотя, справедливости ради, ничто не предвещало, что этот проект указа из их числа. Александр Лукашенко:

Ну ладно, вы поспорите только за пределами этого зала. Вы же Президенту проект указа принесли, Дмитрий Николаевич. Вы же специалист. Вы мне проект указа положили на стол. А сейчас говорите, давайте ограничим министров, давайте капиталистам ограничим, еще чего-то. Так же не бывает. Ладно, вы можете сказать: нет, это не так. Но так, как говорит председатель комитета, может быть? Может. Так тогда надо прописать однозначно или вообще не писать. Если это может быть, что это за указ такой? Я услышал, как вы это понимаете. Герасимов по-другому понимает. Генеральный прокурор, который должен этот массив контролировать и наблюдать за единообразным и точным, он тоже по-своему это понимает. Что, не так? Вы правильно рассуждаете, но мы все по-разному воспринимаем это и понимаем. И действовать будем по-разному.