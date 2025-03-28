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Лукашенко: вносим, изменяем, добавляем, а потом невозможно работать с этими документами!

28 марта 2025 18:08
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Не прошел согласование. Проект указа о контрольно-надзорной деятельности повторно отправлен на доработку. Сегодня документ представили главе государства во время совещания по вопросам повышения эффективности работы контролирующих органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: вносим, изменяем, добавляем, а потом невозможно работать с этими документами!-2

Если вкратце, то сегодняшнее совещание на уровне Президента, посвященное проекту указа о контрольной деятельности, задуманное как финальное перед подписанием, практически со старта напоминало лингвистическую экспертизу на высшем уровне.

Почему такое внимание к формулировкам станет понятнее, когда раскладывать предложения начнут на конкретных жизненных примерах, с которыми многие сталкивались. Мы же заинтересованы в выполнении, а не в имитации бурной деятельности.

Лукашенко: вносим, изменяем, добавляем, а потом невозможно работать с этими документами!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как многие яркие представители нашего бизнес-сообщества, как модно сегодня их называть, отдельно члены правительства и прочие товарищи ребром ставят вопрос об упорядочении (считай отсутствии, чтобы лучше не было) контрольно-надзорной деятельности. Контролеры как костка ў роце, як па-беларуску кажучы. Приняли решение пересмотреть законодательство и подготовить отдельный единый документ по этим вопросам, а не вносить изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты, как мы обычно это делали. Вносим, изменяем, добавляем таким образом, что потом работать невозможно с этими документами.

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# Александр Лукашенко # Государственная политика

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