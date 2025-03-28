Лукашенко: вносим, изменяем, добавляем, а потом невозможно работать с этими документами!

Не прошел согласование. Проект указа о контрольно-надзорной деятельности повторно отправлен на доработку. Сегодня документ представили главе государства во время совещания по вопросам повышения эффективности работы контролирующих органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если вкратце, то сегодняшнее совещание на уровне Президента, посвященное проекту указа о контрольной деятельности, задуманное как финальное перед подписанием, практически со старта напоминало лингвистическую экспертизу на высшем уровне.

Почему такое внимание к формулировкам станет понятнее, когда раскладывать предложения начнут на конкретных жизненных примерах, с которыми многие сталкивались. Мы же заинтересованы в выполнении, а не в имитации бурной деятельности.