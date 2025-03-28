Лукашенко: не воровать, налоги платить, зарплату людям отдавать – мы всех об этом предупреждаем

Если уж мы говорим о профилактике – то разве неотвратимость наказания не должна быть ею сама по себе? И как ее эффективность измерить? Вопросы почти философские, если не риторические, но у разработчиков есть свое видение. Премьер-министр хотел бы взять слово, но основным докладчиком по теме значится глава Министерства по налогам и сборам.

Не прошел согласование. Проект указа о контрольно-надзорной деятельности повторно отправлен на доработку. Сегодня документ представили главе государства во время совещания по вопросам повышения эффективности работы контролирующих органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Мы, Министерство по налогам и сборам, как контролирующий орган в главном правительстве…

Александр Лукашенко:

Хорошо, давайте. Я абсолютно не против, но думал о том, что есть у нас тут более ответственные люди, которые должны за это отвечать. Но раз вас назначили, я не против. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Хотелось бы, чтобы от земли. Просто, чтобы это не было дежурной фразой. Профилактика. И контролирующие органы должны ли заниматься этой профилактикой?

Поэтому все должны этим заниматься, мне кажется. От Президента, заканчивая председателем сельского совета. Мы всех предупреждаем: воровать нельзя, налоги надо платить, прибыль надо получать, зарплату людям надо отдавать. Сколько мы на уровне Президента об этом говорили? Особенно по торговле, в ближайшее время будет правительство докладывать по честной и справедливой формуле ценообразования.

Там уже новый премьер-министр начинает ворошить старье. Чего там мы паримся? Давайте сократим на половину или на треть контролируемые товары. Пусть они сами там увеличивают цену, как хотят. А вот эти социально значимые товары, это важно. А кто сказал, что это социально значимые? Допустим, автомобиль у нас уже перестал быть социально значимым. Или он социально значимый? Или золотое кольцо? Как Алена Сырова будет выходить замуж без кольца? Кто-то же купит. В наше время мужики покупали себе кольцо, возлюбленные и так далее. Так это не социально значимый товар? Вроде нет. Извини, Алена, что я тебя назвал. Но это же реально. Если мы старыми путями пойдем, то мы вряд ли что-то выработаем.