Как узнать, где запрещено посещать леса в Беларуси?

Новости Беларуси. Где найти информацию о запрете на посещение леса, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Как правильно собирать грибы и ягоды, чтобы не оштрафовали?

Оксана Петролевич, консультант управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

В настоящее время в республике из-за климатических условий, то есть, погоды, установился высокий класс пожарной опасности. В связи с этим, в некоторых административных районах введён запрет на посещение леса. Информацию о таких районах вы можете увидеть на сайте министерства лесного хозяйства.

Там есть рубрика «Правила поведения в лесу».

Если вы зайдёте в эту рубрику, вы увидите онлайн-карту Республики Беларусь со всеми административными районами. И там будет видно, на сегодняшний день, какие районы являются запрещёнными для посещения леса. Обращу внимание, что запрет на посещение леса подразумевает под собой полностью запрет посещения – соответственно, сбор грибов и ягод. Но существует возможность решением местного комитета внести не запрет, а ограничение или разрешение на определённые места, которые необходимы для сбора в определённое время.

Информация на сайте Минлесхоза обновляется ежедневно.

То есть, это – не постоянные запреты или постоянные ограничения. Её всё время нужно мониторить, и она постоянно обновляется.