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Как правильно собирать грибы и ягоды, чтобы не оштрафовали?

11 июня 2018 09:43
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Лето, как всегда, сулит нам щедрые дары. Для тех, кто не ленится наклониться за грибочком и ягодкой, будет очень интересно узнать, когда можно начинать сбор лесной вкуснятины и как правильно это делать.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Оксана Петролевич.

Есть ли ограничения по сбору грибов и ягод? Как правильно собирать грибы и ягоды, чтобы не оштрафовали?

Как узнать, где запрещено посещать леса в Беларуси?

Подробности – в видеоматериале.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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