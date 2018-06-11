Лето, как всегда, сулит нам щедрые дары. Для тех, кто не ленится наклониться за грибочком и ягодкой, будет очень интересно узнать, когда можно начинать сбор лесной вкуснятины и как правильно это делать.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь – Оксана Петролевич.

Есть ли ограничения по сбору грибов и ягод? Как правильно собирать грибы и ягоды, чтобы не оштрафовали?

Как узнать, где запрещено посещать леса в Беларуси?

Подробности – в видеоматериале.